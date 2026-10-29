ΟΦΗ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι

Στη διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗ βρίσκονται από το μεσημέρι της Πέμπτης τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Η κρητική ΠΑΕ ενημέρωσε με ανακοίνωση της, τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη ρουμανική πρωτεύουσα για τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων, τα οποία θα διατίθενται έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 18:00, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας (oficretefc.com), στην ενότητα «Εισιτήρια».

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, οι φίλαθλοι θα λάβουν το εισιτήριό τους μέσω email, με το οποίο θα έχουν πρόσβαση στη θύρα Β2, στα τμήματα 110 και 111 του «Rapid Giulesti Stadium». Η θύρα 111 είναι χωρητικότητας 167 θέσεων

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 καλεί τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στο Βουκουρέστι να ακολουθήσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στο Βουκουρέστι για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, με αντίπαλο Hapoel Be’er Sheva, ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Αγοράστε το εισιτήριό σας, το αργότερο ως την Τρίτη 03/11 (18:00) , από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (oficretefc.com, ενότητα: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ).

, από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (oficretefc.com, ενότητα: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ). Αμέσως μετά την πληρωμή θα λάβετε στο email σας το εισιτήριο, με το οποίο θα εισέλθετε στη Θύρα Β2 (τμήματα 110 & 111 ) του “Rapid Giulesti Stadium”.

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