Χωριάτικο: Δικογραφία 700 σελίδων -Ενδείξεις για στενές σχέσεις κρατικών λειτουργών

Εκατόν σαράντα εννέα φυσικά πρόσωπα, δεκατρία ονόματα ξένων υπηκόων που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι», ενώ προέκυψε ότι δεν πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα, 520 τραπεζικοί λογαριασμοί που φέρονται να ανήκουν σε 320 δικαιούχους, ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών, λογαριασμοί σε πολλές χώρες του εξωτερικού και πολλά αναπάντητα ερωτηματικά για τον ρόλο – άγνωστων επί του παρόντος – δημοσίων λειτουργών περιγράφονται στις 700 σελίδες του διαβιβαστικού που σχημάτισε το ελληνικό FBI για την υπόθεση με την αλυσίδα φούρνων Το Χωριάτικο.

Από σήμερα ξεκινούν οι μαραθώνιες απολογίες των 59 κατηγορουμένων κατά ομάδες σε τρεις διαφορετικούς ανακριτές.

Ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην έρευνα των δεδομένων που δείχνουν ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είχαν σημαντικές προσβάσεις και άκρες στον κρατικό μηχανισμό, με στενές σχέσεις σε ΕΦΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, δημοτικές αρχές, Αστυνομία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Από την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί προκύπτουν σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρές ενδείξεις για στενές σχέσεις κρατικών λειτουργών που συγκάλυπταν, διευκόλυναν και μετείχαν στις έκνομες δραστηριότητες (φορολογικές απάτες, ξέπλυμα, προτίμηση σε διαγωνισμούς για παραλίες και άλλες δραστηριότητες σε Ρόδο και Μύκονο).

Ειδικότερα, από τις συνομιλίες που κατέγραψε η παρακολούθηση των αστυνομικών αρχών και είναι στη δικογραφία προκύπτουν μεταξύ άλλων ότι:

Αστυνομικός είχε επαφές με εμπλεκόμενους στη μεγάλη φορολογική απάτη και ήταν σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους ,σχετικά με τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στριπτιζάδικου στην Αθήνα, ο οποίο από τις έρευνες βρέθηκε ότι ανήκε στα δαιδαλώδη εταιρικά σχήματα ελέγχου του Αγγελου Γιαννακόπουλου.

Δημόσιος υπάλληλος παρείχε έγκαιρη ενημέρωση στο κύκλωμα σχετικά με διοικητικές αποφάσεις και μελλοντικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Επίσης ο ίδιος δημόσιος λειτουργός φέρεται, να έδινε κατευθύνσεις ως προς την προετοιμασία δικαιολογητικών και τη δυνατότητα επανόδου των εταιριών στις διαδικασίες παραχώρησης ιδιοκτησιών του δημοσίου μετά τον αρχικό αποκλεισμό τους.

Οι επαφές του ήταν με εμπλεκόμενο στην υπόθεση που εμφανιζόταν, κατά καιρούς, ως εκπρόσωπος των ελεγχόμενων εταιριών του Γιαννακόπουλου.

Επίσης αναφέρονται επαφές με δήμαρχο που είχε συναντήσεις με εμπλεκόμενο στην υπόθεση, στα χέρια του οποίου βρέθηκε εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με αποδέκτη τον δήμαρχο, έγγραφο σχετικά με πτυχή της μεγάλης φορολογικής – και όχι μόνον- απάτης.

Η έρευνα για την εμπλοκή κρατικών υπαλλήλων, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες αρχές συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς τόσο από τις αστυνομικές αρχές όσο και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που μετείχε συνολικά και από την αρχή στις έρευνες για τη μεγάλη φορολογική απάτη και ο ρόλος της θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αποκάλυψη αγνώστων πτυχών της υπόθεσης.

Σε ο,τι αφορά την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων για αυτή θα αποφασίζει ανακριτής και εισαγγελέας μετά στο τέλος των απολογιών .