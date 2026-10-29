ΜέΡΑ25: Στα Χανιά διαδηλώνουμε για τη δημόσια υγεία στις 30 Οκτωβρίου

Το ΜέΡΑ25 – Ενωτική Αριστερά Κρήτης καλεί σε μαζική συμμετοχή στο πανχανιώτικο συλλαλητήριο της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, στηρίζοντας τον αγώνα των υγειονομικών, των εργατικών σωματείων και των πολιτών για την υπεράσπιση του Νοσοκομείου Χανίων και της δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση στο Νοσοκομείο Χανίων δεν αφήνει περιθώρια για κυβερνητικές φιέστες. Από τις 1.411 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόλις οι 726, δηλαδή το 51,5%. Η Παθολογική Κλινική βρίσκεται αντιμέτωπη με κλείσιμο, τα Επείγοντα λειτουργούν οριακά και οι εργαζόμενοι κάνουν καθημερινά τη δουλειά δύο και τριών ανθρώπων. Πριν λίγες μέρες 50 γιατροί του νοσοκομείου προειδοποίησαν με παραίτηση, αντιδρώντας στις αυταρχικές εντολές και τα «εντέλλεσθε» για τη στελέχωση της ΜΕΘ. Αντί για προσλήψεις και ουσιαστική στήριξη, η κυβέρνηση απαντά με μετακινήσεις προσωπικού, εξουθένωση και αυταρχισμό.

Και όλα αυτά δεν αποτελούν κάποια «τοπική ιδιαιτερότητα». Σε ολόκληρη την Κρήτη καταγράφονται 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές υγείας, σχεδόν 700 εργαζόμενοι λιγότεροι μέσα σε τρία χρόνια και περισσότεροι από 9.000 ασθενείς σε αναμονή για χειρουργείο. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, το δημόσιο σύστημα υγείας κρατιέται όρθιο χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων του.

Σε αυτή την πραγματικότητα ετοιμάζεται να περιοδεύσει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός που αποκαλεί «συμμορία της μιζέριας» όσους καταγγέλλουν τη διάλυση του ΕΣΥ, θα έχει την ευκαιρία να αντικρίσει τη μιζέρια που παράγει η δική του πολιτική. Την ίδια ώρα που βρίσκονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, για τη δημόσια υγεία περισσεύουν μόνο δικαιολογίες.

Απαιτούμε άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γενναία αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και πλήρη, δωρεάν περίθαλψη για όλους.

Την Παρασκευή στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που κρατούν όρθιο το Νοσοκομείο Χανίων. Ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στην υγεία αλλά κάθε άνθρωπο που δικαιούται να βρίσκει γιατρό και νοσοκομείο όταν το χρειάζεται, χωρίς να πρέπει πρώτα να ανοίξει το πορτοφόλι του.

Όλες και όλοι στις 18:00, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς Χανίων.

Η δημόσια υγεία δεν είναι εμπόρευμα. Είναι δικαίωμα!

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