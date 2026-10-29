Β. Κικίλιας: Νέα μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας – Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής ακτοπλοΐας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, επιβεβαίωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σήμερα σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή.

Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παρέμβει εκ νέου για τη στήριξη του κλάδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη νησιωτική Ελλάδα, τη μετακίνηση των πολιτών, τη διακίνηση των προϊόντων και την οικονομική δραστηριότητα.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα λαϊκό μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο εξυπηρετεί ζωτικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Όπως γνωστοποίησε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ενώ οι λεπτομέρειες του σχεδίου αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία. Ο κ. Κικίλιας απέφυγε να προσδιορίσει το ύψος και τη μορφή της ενίσχυσης, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των μέτρων.

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Αναφερόμενος στις προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπενθύμισε ότι είχε καταστεί δυνατή η συγκράτηση αυξήσεων της τάξης του 15% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις οποίες είχε προαναγγείλει ο κλάδος.

Παράλληλα, συνέδεσε τη νέα πρωτοβουλία με τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ότι οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η στήριξη της ακτοπλοΐας δεν αφορά μόνο τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των νησιών, από τον τουρισμό και το εμπόριο έως τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Την κάλυψη από το κράτος έως και του 70% της πρόσθετης επιβάρυνσης που προκαλεί στις ακτοπλοϊκές εταιρείες η αύξηση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, με στόχο να αποτρέψει νέες ανατιμήσεις στα εισιτήρια και ενδεχόμενες περικοπές δρομολογίων, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η αξιοποίηση του ειδικού προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων METSAF, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2026, προκειμένου να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να στηρίξουν επιχειρήσεις που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας έως και το 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων που συνδέεται με την κρίση, υπό την προϋπόθεση ότι η επιβάρυνση τεκμηριώνεται και επαληθεύεται.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Δημόσιο θα μπορούσε να αναλάβει σημαντικό μέρος της αύξησης της δαπάνης καυσίμων των επιλέξιμων ακτοπλοϊκών δρομολογίων, χωρίς ωστόσο να επιδοτείται το σύνολο της κατανάλωσης ή της αξίας των καυσίμων.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, είχε ήδη υποβάλει σχετική εισήγηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης της ακτοπλοϊκής διασύνδεσης των νησιών.

Σε δηλώσεις του στις 23 Οκτωβρίου, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ακτοπλοΐα πρέπει να στηριχθεί, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η επιβατική κίνηση περιορίζεται σημαντικά, ενώ οι ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων και μεταφοράς προϊόντων παραμένουν.

Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις γραμμές με περιορισμένη εμπορική κίνηση, όπου η αύξηση του λειτουργικού κόστους δυσχεραίνει τη διατήρηση τακτικών συνδέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το METSAF, δηλαδή το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν αποτελεί αυτοτελές ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιδοτήσεων, αλλά ένα ειδικό κανονιστικό εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίζουν εθνικά μέτρα οικονομικής στήριξης.

Επομένως, η αξιοποίησή του από την Ελλάδα προϋποθέτει τη διαμόρφωση συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης, στο οποίο θα καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, η περίοδος εφαρμογής και η διαδικασία καταβολής των χρημάτων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπεται να ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 με επιπλέον παράταση και για το επόμενο έτος

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί η έγκριση ειδικού ελληνικού προγράμματος επιδότησης ακτοπλοϊκών καυσίμων μέσω του METSAF. Επίσης, δεν έχουν οριστικοποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης, η διάρκεια εφαρμογής της και τα ακριβή κριτήρια ένταξης των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε μέρος της ενεργειακής επιβάρυνσης να απορροφηθεί μέσω κρατικής στήριξης, περιορίζοντας τις πιέσεις για αύξηση των ναύλων και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της νησιωτικής χώρας.

Στο επίκεντρο και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Χίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο πρόβλημα που δημιουργείται στις μετακινήσεις από και προς τη Χίο, εξαιτίας της προγραμματισμένης τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου του νησιού.

Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της εκπομπής, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια περιορίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο από έξι σε τρία εβδομαδιαίως, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των στρατιωτικών που μετακινούνται από και προς το νησί.

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και τον προγραμματισμό των εργασιών στο αεροδρόμιο, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός προβλήματος που δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές του.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, μέσα από συνεννόηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους τοπικούς φορείς, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν μονομερώς τα δρομολόγιά τους.

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