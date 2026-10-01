Meghan Markle: Επιστρέφει στην τηλεόραση

H Μeghan Markle ετοιμάζεται για ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, αυτή τη φορά μακριά από τις βασιλικές υποχρεώσεις και πιο κοντά σε μία από τις μεγάλες της αγάπες: τη μαγειρική.

Η Δούκισσα του Sussex πρόκειται να συμμετάσχει στο Junior MasterChef Australia, το οποίο επιστρέφει στις τηλεοπτικές οθόνες το 2027, έπειτα από έξι χρόνια απουσίας. Η 45χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Harry θα βρεθεί στο πλευρό της γνωστής Αυστραλής σεφ και παρουσιάστριας Poh Ling Yeow, συμμετέχοντας ως special guest στην καθοδήγηση και αξιολόγηση των μικρών διαγωνιζομένων.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC, η Meghan Markle θα ταξιδέψει ξανά στην Αυστραλία για τα γυρίσματα του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Μελβούρνη μέσα στο 2027.

Η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη νέα αυτή συνεργασία, αποκαλύπτοντας ότι η προηγούμενη εμπειρία της στο MasterChef Australia έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της.

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