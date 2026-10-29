ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει άμεσα απαντήσεις για τα ΜΑΤ με χημικά

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Σφοδρή κριτική στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, άσκησε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις σκηνές έντασης που επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

«Οι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη προκαλούν σοβαρά ερωτήματα και απαιτούν καθαρές απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.

Τονίζει ότι «την ημέρα που η χώρα τιμά το ιστορικό “Όχι” απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό, ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης επέλεξε να πραγματοποιήσει μια προκλητική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη».

«Την ίδια ώρα, πολίτες και εργατικά σωματεία που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, χρήση χημικών και προσαγωγές, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί σοβαρές καταγγελίες για άσκηση αστυνομικής βίας.

Τα περιστατικά βίας που ακολούθησαν από ομάδες κουκουλοφόρων είναι αυτονόητα και απερίφραστα καταδικαστέα. Δεν μπορούν, όμως, να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να συγχέεται η βίαιη δράση με την ειρηνική αντιφασιστική διαμαρτυρία, ούτε να μένουν αναπάντητες οι καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση αστυνομικής βίας», προσθέτει.

«Μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό»

«Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οφείλει να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα των δημοκρατικών πολιτών άμεσα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη επιχειρησιακή διαχείριση και από πού δόθηκαν οι σχετικές εντολές;

Γιατί υπήρξε χρήση βίας σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών και αυτή ήταν αυτή αναγκαία και αναλογική;

Είναι δυνατόν την ημέρα που η Ελλάδα τιμά την αντίστασή της στον φασισμό και ναζισμό, να δημιουργείται η εικόνα, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις στρέφονται εναντίον πολιτών που διαδηλώνουν κατά μιας νεοναζιστικής πρόκλησης;

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αποστολή να προστατεύει τη δημοκρατική νομιμότητα, την ασφάλεια και τα δικαιώματα όλων των πολιτών.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εργαλείο διαχείρισης πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Η πολιτική ευθύνη για τις εντολές και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ανήκει στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ήταν και παραμένει αταλάντευτα απέναντι στον φασισμό, στον ναζισμό και σε κάθε μορφή πολιτικής βίας.

Μηδενική ανοχή στον νεοναζισμό.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα πραγματικά στοιχεία και να απαντήσει καθαρά για όσα συνέβησαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Ο ναζισμός και ο φασισμός ηττώνται με εμβάθυνση της δημοκρατίας και των θεσμών.

Η Δημοκρατία δεν φοβάται την ειρηνική διαμαρτυρία».

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