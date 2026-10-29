Κρήτη: Κλείστηκε το κρίσιμο ραντεβού των ψαράδων με τον Υπουργό - Τι είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Γ. Ανδρουλάκης

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Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον της ελληνικής αλιείας έχει κλειστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα όπου εκπρόσωποι των επαγγελματιών αλιέων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κρήτης θα βρεθούν τετ-α-τετ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον αρμόδιο Υπουργό, Μαργαρίτη Σχοινά στις 11:30 το πρωί, όπως ανακοίνωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη.

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Το καθοριστικό αυτό ραντεβού επιτεύχθηκε έπειτα από έντονες πιέσεις και συντονισμένες ενέργειες του προέδρου του Συλλόγου, Γιάννη Ανδρουλάκη

, ο οποίος πρωτοστάτησε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Οι ψαράδες της Κρήτης, έχοντας προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή των απεργιακών τους κινητοποιήσεων και κατεβάζοντας τις μαύρες σημαίες από τα λιμάνια, προσέρχονται στο τραπέζι του διαλόγου με μια ξεκάθαρη ατζέντα επιβίωσης για τον κλάδο.

Τα Βασικά Αιτήματα των Επαγγελματιών Αλιέων

Οι αλιείς της παράκτιας και μικρής κλίμακας αλιείας δηλώνουν ότι το κόστος λειτουργίας έχει καταστήσει κάθε έξοδο στη θάλασσα παντελώς ασύμφορη. Στη συνάντηση της 5ης Νοεμβρίου θα θέσουν μετ' επιτάσεως τα εξής αιτήματα:

- Ουσιαστική επιδότηση καυσίμων στην παράκτια αλιεία:

Οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για το ναυτιλιακό πετρέλαιο χαρακτηρίζονται από τους αλιείς ως «κενό γράμμα». Όπως εξηγεί ο κ. Ανδρουλάκης, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως τις ανεμότρατες, αφήνοντας εκτός τα μικρά παράκτια σκάφη που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πανάκριβο πετρέλαιο κίνησης, με τις τιμές να αγγίζουν απαγορευτικά επίπεδα.

- Απόσυρση ή τροποποίηση διατάξεων του νέου

Αλιευτικού Κώδικα

:

Ο κλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε μέτρα που περιορίζουν τη δραστηριότητά τους και απειλούν, όπως καταγγέλλουν, με αφανισμό τον παραδοσιακό μικρομεσαίο ψαρά.

- Αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής και των επιβαρύνσεων:

Ζητείται ελάφρυνση από τις ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ), τον ΦΠΑ και άλλα λειτουργικά βάρη, καθώς τα έσοδα από τις ψαριές συχνά δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα του ταξιδιού.

- Αποζημιώσεις για ζημιές από προστατευόμενα είδη και κλιματική κρίση:

Οι καταστροφές που προκαλούνται στα εργαλεία τους (δίχτυα, παραγάδια) από θαλάσσια είδη (όπως δελφίνια ή λαγοκέφαλοι) σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή αποτελούν μόνιμη «αιμορραγία» για το εισόδημά τους.

Η συνάντηση της ερχόμενης Πέμπτης θεωρείται οριακή. Οι επαγγελματίες αλιείς ξεκαθαρίζουν πως αν δεν δοθούν άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις από τον κ. Σχοινά και το επιτελείο του, είναι έτοιμοι να επιστρέψουν άμεσα στις δυναμικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα των λιμανιών, παραδίδοντας μαζικά τις επαγγελματικές τους άδειες.

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