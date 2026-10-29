Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα!

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 57χρονος άνδρας, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε με καραμπίνα στη θωρακική χώρα, το πρωί της Πέμπτης, στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην επιχείρηση του άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, βρέθηκε και ένα σημείωμα που φαίνεται να γράφτηκε από τον ίδιο μέσα στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που τον έκαναν να προβεί σε αυτήν την πράξη ενώ σε άλλο σημείο ζητούσε συγνώμη από την οικογένειά του.

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