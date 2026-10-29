Λάουρα Κοβέσι: Κατηγορίες για προσπάθεια εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Ελλάδα

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Στην Ελλάδα σημειώθηκε, σύμφωνα με τη Λάουρα Κοβέσι, η «πιο ξεκάθαρη προσπάθεια εκφοβισμού» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την απερχόμενη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα να συνδέει ευθέως την υπόθεση με το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.



Η Κοβέσι, η οποία ολοκληρώνει την επταετή θητεία της, προειδοποιεί παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κινδυνεύει να «δολοφονηθεί αργά επειδή κάνει τη δουλειά της», καταγγέλλοντας υποχρηματοδότηση, καθυστερήσεις και προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της.

Σε συνέντευξή της στο POLITICO, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοκλήσης από το γραφείο της στο Λουξεμβούργο, η Κοβέσι μίλησε εκτενώς για την Ελλάδα, την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πολιτικές αντιδράσεις απέναντι στην EPPO, αλλά και το ευρύτερο μέλλον του ευρωπαϊκού εισαγγελικού θεσμού.

Η Κοβέσι χαρακτήρισε την επταετή θητεία της ως την πιο δύσκολη επαγγελματική εμπειρία της, επισημαίνοντας ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετώπισε ήταν οι επιθέσεις και οι προσπάθειες υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της EPPO.

Όταν ρωτήθηκε τι την εξέπληξε περισσότερο κατά τη διάρκεια της θητείας της, αναφέρθηκε ειδικά στις προσπάθειες αυτές.

«Η πιο ξεκάθαρη προσπάθεια εκφοβισμού της EPPO συνέβη στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Κατά την ίδια, η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η αναθεώρηση του κανονισμού της. «Αυτό θα δείξει ποιος είναι πραγματικός φίλος μιας ανεξάρτητης Δικαιοσύνης», ανέφερε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι υποθέσεις είναι ήδη στα δικαστήρια»

Ιδιαίτερη θέση στη συνέντευξη καταλαμβάνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί στην Ελλάδα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας, ιδίως ενόψει εκλογών.

Η Κοβέσι απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την κριτική. Όπως ανέφερε, η EPPO έχει ήδη ολοκληρώσει ορισμένα κατηγορητήρια και οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται πλέον στα δικαστήρια.

«Όλος ο θόρυβος δημιουργήθηκε για να κατηγορηθεί η EPPO ότι ασκεί πολιτική, αντί να συζητηθεί τι συνέβη στην πραγματικότητα», υποστήριξε.

Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν πολιτικοί που επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση και να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Έρχεσαι και δημιουργείς έναν καπνό. “Α, θα έχουμε εκλογές. Κοιτάξτε τι κάνει η EPPO”», ανέφερε.

Η Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι η EPPO δεν μπορεί να σταματήσει τις έρευνές της επειδή σε μια χώρα επίκεινται εκλογές.

«Αν ζητήσετε από την EPPO να απέχει και να μην κάνει τίποτα επειδή υπάρχουν εκλογές στην Ευρώπη, δεν θα δουλέψουμε καθόλου», είπε.

Όπως τόνισε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι να παρακολουθεί το εκλογικό ημερολόγιο, αλλά να ελέγχει εάν οι έντιμοι αγρότες έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα.

Η ίδια υποστήριξε ότι χρήματα κατέληξαν σε ανθρώπους που προσποιούνταν ότι είναι αγρότες και τα χρησιμοποίησαν για πολυτελή ταξίδια και ακριβά αυτοκίνητα, ενώ οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες δεν έλαβαν τα χρήματα που δικαιούνταν.

Η Κοβέσι δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία σύνδεση μεταξύ των ενεργειών και των υποθέσεων της EPPO και των εκλογικών εκστρατειών. Η μόνη σύνδεση, όπως είπε, είναι όταν δυσαρεστημένοι πολιτικοί επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσπαθούν να την εκφοβίσουν και να την εμποδίσουν να κάνει τη δουλειά της.

Η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών

Η απερχόμενη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας κλήθηκε να απαντήσει και στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν στην Ελλάδα σχετικά με τη διαδικασία άρσης ασυλίας 11 βουλευτών, μετά την αποστολή της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή.

Τελικά, μόνο τέσσερις από τους 11 βουλευτές παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις ότι η διαδικασία κινήθηκε βιαστικά.

Η απάντηση της Κοβέσι ήταν κατηγορηματική: «Όχι, τίποτα δεν πήγε στραβά από τη δική μας πλευρά».

Όπως εξήγησε, όταν η EPPO ζητά την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, αυτό δεν αποτελεί διαπίστωση ενοχής.

«Όταν ζητάμε την άρση της ασυλίας, δεν αφορά την ενοχή. Είναι απλώς μια προϋπόθεση που επιτρέπει στους εισαγγελείς να διεξαγάγουν την έρευνα και να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία», ανέφερε.

«Από την EPPO είναι σχεδόν αδύνατο να αποχωρήσει μια χώρα»



Η Κοβέσι αναφέρθηκε ακόμη στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών που έχουν υποστηρίξει ότι η χώρα θα μπορούσε να σταματήσει να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε ερώτηση εάν μια χώρα που έχει ενταχθεί στην EPPO μπορεί απλώς να αποχωρήσει, απάντησε: «Δεν ξέρω αν θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, αλλά από την EPPO είναι σχεδόν αδύνατο».

Κατά την ίδια, τέτοιου είδους δηλώσεις δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνουν την ανησυχία της ότι θα υπάρξουν προσπάθειες να «σκοτωθεί» η EPPO επειδή κάνει τη δουλειά της.

Η Κοβέσι υποστήριξε επίσης ότι ορισμένοι πολιτικοί τάσσονται υπέρ μιας ανεξάρτητης και αποτελεσματικής Δικαιοσύνης μέχρι τη στιγμή που οι έρευνες αγγίζουν τους ίδιους ή τον στενό τους κύκλο.

«Σε εκείνη τη στιγμή, οι εισαγγελείς είναι καταχρηστικοί, έχουν πολιτική ατζέντα, δεν χρειάζονται», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, ακολουθούν προσπάθειες περιορισμού των αρμοδιοτήτων της EPPO, περικοπής της χρηματοδότησής της και διάλυσης των εξειδικευμένων αστυνομικών μηχανισμών.

Η «ελληνική» υπόθεση ως μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος



Παρά τις συγκεκριμένες αναφορές στην Ελλάδα, η Κοβέσι υποστηρίζει ότι οι πιέσεις που δέχεται η EPPO εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα.

«Ανησυχώ ότι η EPPO πρόκειται να δολοφονηθεί αργά, επειδή κάνει τη δουλειά της», είπε, αναφερόμενη στις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός.

Όπως εξήγησε, όταν ανέλαβε τη θέση της είχε δεσμευτεί να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό, ισχυρό και ανεξάρτητο θεσμό που θα εμπιστεύονται οι πολίτες. Εκτιμά ότι αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, αν και αναγνωρίζει ότι δεν έγιναν όλα όσα είχαν τεθεί ως στόχοι.

Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι εάν αυτή η πορεία θα συνεχιστεί.

Η Κοβέσι εξέφρασε ανησυχία για τις τοποθετήσεις υποψηφίων για τη θέση του επόμενου Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Ένας υποψήφιος, όπως είπε, παρουσίασε ως στόχο του την «κανονικοποίηση» της EPPO, κάτι που, για την ίδια, έχοντας μεγαλώσει υπό κομμουνιστικό καθεστώς, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.

Ένας άλλος υποψήφιος, σύμφωνα με την Κοβέσι, μίλησε για τη διατήρηση ίσων αποστάσεων μεταξύ της Εισαγγελίας και όλων των πολιτικών κομμάτων. «Πώς μπορεί αυτό να είναι συμβατό με έναν ανεξάρτητο θεσμό;» διερωτήθηκε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η EPPO έχει ήδη καταγράψει αποτελέσματα που ελάχιστοι ανέμεναν και έχει αποδείξει ότι «ο νόμος είναι ίσος για όλους». Η βασική πρόκληση για τον θεσμό και ιδιαίτερα για τον διάδοχό της, όπως είπε, είναι να διατηρηθούν η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία του.

Συγκρούσεις αρμοδιοτήτων όταν εμπλέκονται ισχυρά πρόσωπα

Η Κοβέσι αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η EPPO όταν στις έρευνες εμπλέκονται πολιτικοί υψηλού προφίλ ή πλούσιοι άνθρωποι με διασυνδέσεις με την πολιτική τάξη.

Όπως είπε, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η EPPO έχει ανοίξει έρευνα και, όταν ήταν έτοιμη να λάβει μέτρα, άνοιξε ξαφνικά σε εθνικό επίπεδο υπόθεση για το ίδιο αντικείμενο. Στη συνέχεια, ο γενικός εισαγγελέας αποφάσισε ότι η EPPO δεν είχε αρμοδιότητα.

Κατά την Κοβέσι, αυτό περιορίζει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες.

«Είναι καλύτερη η κυριαρχία των εγκληματιών;»



Η Κοβέσι απέρριψε επίσης το επιχείρημα ότι η συνεργασία με την EPPO συνεπάγεται απώλεια εθνικής κυριαρχίας.

«Είναι καλύτερο να έχουμε την κυριαρχία των εγκληματιών;» διερωτήθηκε.

Όπως εξήγησε, οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ευρώπη δεν είναι πλέον εθνικές και εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό μεταξύ των κρατών.

Η EPPO, όπως σημείωσε, εξακολουθεί να εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία και οι υποθέσεις οδηγούνται στα εθνικά δικαστήρια. Κατά συνέπεια, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως υποστήριξε, δεν αφαιρεί κυριαρχία αλλά προσφέρει μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια στους πολίτες.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ίδια, είναι να μην επιτρέπεται στις εγκληματικές οργανώσεις να εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό και την απουσία μιας συνολικής εικόνας για τη δράση τους σε ολόκληρη την ΕΕ.

Με πληροφορίες από Politico

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