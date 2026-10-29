Κρήτη: Τετραήμερη επίσκεψη Σακελλαρίδη - Πέρκα στο νησί

Την Κρήτη επισκέπτονται ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης και η βουλεύτρια του κόμματος Πέτη Πέρκα.

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 9.30 π.μ θα συναντηθούν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για θέματα που απασχολούν τους δημότες, και στην συνέχεια τις Λιμενικές αρχές για να ενημερωθούν για τις αφίξεις προσφύγων και τις προσωρινές δομές φιλοξενίας.

Στις 7 μ.μ ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς θα μιλήσει στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου σε ανοικτή εκδήλωση με τίτλο ‘’ Οι πολλαπλές Όψεις του Προσφυγικού Ζητήματος’’.

Η βουλεύτρια της Νεας Αριστεράς Πέτη Πέρκα θα συμμετέχει ως ομιλήτρια σε εκδήλωση, που συνδιοργανώνει η Νέα Αριστερά με την εφημερίδα «Η Εποχή», με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση με ποιον και για ποιόν’’. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 7μμ, στο Εργατικό Κέντρο Χανίων θα μιλήσουν επίσης ο Πέτρος Λυμπεράκης, συντονιστής του Δικτύου Περιβάλλοντος της Νέας Αριστεράς και ο Δημήτρης Παπάζογλου, μέλος του κινήματος στον Αποκόρωνα και μέλος της ΝΕ Χανίων της Νέας Αριστεράς.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα επισκεφτεί το Ρέθυμνο και θα συναντηθεί με φορείς του Πανεπιστημίου και τις πρυτανικές αρχές για θέματα που απασχολούν τους φοιτητές. Στις 7 μ.μ θα συμμετέχει σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Σπίτι του Πολιτισμού, στο κέντρο του Ρεθύμνου, με τίτλο: «Κοινωνίες σε κρίση, άνοδος της Ακροδεξιάς, προκλήσεις για την Αριστερά». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης οι Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Σκεύος Παπαϊωάννου, ομότιμος καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Αθηνά Σκουλαρίκη, επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ θα συντονίσει ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στα Χανιά , την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Στις 11 πμ θα ξεναγηθεί στο κατάστημα zero waste της Terra Verde στο οποίο εργάζονται άτομα με αναπηρία με την υποστήριξη ειδικών παιδαγωγών και εθελοντών.



Στην συνέχεια στις 1 μμ. θα επισκεφτεί το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων και θα έχει συναντήσεις με το Σωματείο Εργαζομένων, την ΕΓΕΣΥΧ, τον Ιατρικό Σύλλογο και εκπροσώπους εργαζομένων.

Την ημέρα άφιξης τους στην Κρήτη, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και η Πέτη Πέρκα θα συμμετέχουν σε ρακοκάζανο που οργανώνει η Νέα Αριστερά στο Φόδελε Μαλεβιζίου , όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με μέλη και φίλους της Νέας Αριστεράς από όλη την Κρήτη, και να γνωρίσουν τις γαστρονομικές παραδόσεις του νησιού μας.

Η Νέα Αριστερά καλεί τους πολίτες της Κρήτης να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις , στο διάλογο πάνω σε θέματα που αφορούν όλους μας.

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