Προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να χάσει το χέρι της (βίντεο)

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Μια βετεράνος του αμερικανικού στρατού στάθηκε τυχερή όταν επιχείρησε να χαϊδέψει έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοιχτά της Τζόρτζια, ο οποίος αντέδρασε ορμώντας προς το σκάφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral κατά τη διάρκεια εκδρομής της οργάνωσης Knot Lucky Fishing, η οποία στηρίζει βετεράνους και συμμετέχει σε επιστημονικά προγράμματα σήμανσης καρχαριών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι καρχαρίες αλιεύονται προσωρινά, σημαίνονται για ερευνητικούς σκοπούς και στη συνέχεια απελευθερώνονται ξανά στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ανάμεσα σε μία από τις βετεράνους που συμμετείχαν στην εκδρομή και έναν καρχαρία, η γυναίκα αποφάσισε να σκύψει και να τον χαϊδέψει.

Στο βίντεο φαίνεται ένα χέρι να πλησιάζει τον καρχαρία και να τον χαϊδεύει αρκετές φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σαν να επρόκειτο για... τον σκύλο της οικογένειας.

Η αντίδραση του ζώου, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει.

Λίγο αργότερα, ο καρχαρίας φαίνεται να ορμά προς τα εμπρός, με το στόμα του να χτυπά στο σκάφος, αντί για το χέρι της γυναίκας, η οποία στάθηκε τυχερή.

Οι εικόνες προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται γιατί κάποιος θα επιχειρούσε να χαϊδέψει έναν μεγάλο λευκό καρχαρία.

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