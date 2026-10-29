Τα πιο νόστιμα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων μέσα σε λίγα λεπτά!

Το φθινόπωρο είναι εδώ και μαζί του έχει φέρει την προσμονή για ζεστά κάστανα. Όπως και να τα ψήσετε, έχουν ξεχωριστή γεύση.

Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα, καθώς τα χρονικά περιθώρια και η διάθεση είναι περιορισμένα για να τα ψήσετε παραδοσιακά σε μία ψησταριά. Αν θέλετε να το κάνετε γρήγορα, υπάρχει μία συσκευή στην κουζίνα σας που μπορεί να λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο φούρνος μικροκυμάτων αποτελεί μία καλή εναλλακτική, που προσφέρει ταχύτητα. Μπορεί γευστικά να μην κινείται στα επίπεδα των κάστανων που είναι ψημένα στα κάρβουνα, όμως το αποτέλεσμα είναι καλό, προσφέροντας νόστιμη και μαλακή ψίχα.

Κλείστε τον φούρνο, ανοίξτε το air fryer -Μία ώρα μετά τα κάστανα θα βγουν τόσο μαλακά







Για να μπορέσετε να απολαύσετε τα κάστανα που θα ψήσετε στον φούρνο μικροκυμάτων και να μην ταλαιπωρηθείτε με το ξεφλούδισμά τους, υπάρχει ένα μυστικό που θα κάνει τη ζωή σας ευκολότερη.

Πριν βάλετε τα κάστανα στον φούρνο μικροκυμάτων, χαράξτε τα, προκειμένου να απελευθερώνεται ο ατμός και να μειώσετε τον κίνδυνο να σκάσουν.

Για να ετοιμάσετε μία απλή συνταγή, θα χρειαστείτε τα εξής υλικά:

1 κιλό φρέσκα κάστανα



Λίγο χοντρό αλάτι



Δεντρολίβανο ή μάραθο (προαιρετικά)



Λίγο νερό για να υγράνετε ελαφρώς τα κάστανα

Από τη στιγμή που μιλάμε για μία σχετικά μεγάλη ποσότητα, καλό είναι να χωρίσετε τα κάστανα σε πολλές μερίδες. Παράλληλα, πρέπει να βάλετε μικρές ποσότητες στον φούρνο μικροκυμάτων και όχι όλα μαζί τα κάστανα. Έτσι θα εξασφαλίσετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα και καλύτερη υφή.

Να επιλέξτε τα σωστά κάστανα και να τα πλύνετε καλά﻿

Το πρώτο σημαντικό βήμα είναι να επιλέξετε τα ιδανικά κάστανα. Πρέπει να είναι σφιχτά, σχετικά βαριά για το μέγεθός τους, με λεία φλούδα και χωρίς τρύπες ή άλλα σημάδια αλλοίωσης.

Στη συνέχεια, πρέπει να τα πλύνετε καλά και να τα στεγνώσετε. Αυτή είναι μία ευκαιρία για να τσεκάρετε την όψη τους και να αφήσετε στην άκρη όσα φαίνονται ζαρωμένα.



Η ποιοτική πρώτη ύλη παίζει κομβικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, με τα φρέσκα και καλοδιατηρημένα κάστανα προσφέρουν ένα γευστικό αποτέλεσμα.

Χαράξτε κάθε κάστανο

Πρόκειται για το σημαντικό βήμα στη συνταγή. Με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι, χαράξτε σταυρωτά το κέλυφος του κάθε κάστανου, κατά προτίμηση στο πιο στρογγυλό ή φουσκωτό σημείο.

Η τομή πρέπει να διαπερνά το κέλυφος, ώστε να διαφεύγει ο ατμός κατά τη θέρμανση. Προσέξτε όταν κρατάτε τα κάστανα, γιατί το κέλυφος μπορεί να γλιστράει. Χρησιμοποιήστε μια σταθερή επιφάνεια και κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τη λεπίδα.

Μη βάζετε ποτέ ολόκληρα κάστανα χωρίς να τα έχετε χαράξει καλά στον φούρνο μικροκυμάτων. Ο ατμός που συσσωρεύεται στο εσωτερικό μπορεί να τα κάνει να σκάσουν κατά το ψήσιμο. Το Πανεπιστήμιο Tufts συνιστά να κάνετε τομές στο κέλυφος, πριν μαγειρέψετε τα κάστανα.

Καλή όρεξη!

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