Πως να βάλετε όρια στα παιδιά χωρίς να φωνάζετε – 5 φράσεις που βοηθούν

Πόσες φορές έχετε ζητήσει από το παιδί σας να μαζέψει τα παιχνίδια του ή να ετοιμαστεί για το σχολείο και τελικά καταλήξατε να φωνάζετε; Η κούραση και οι καθημερινές υποχρεώσεις δοκιμάζουν τις αντοχές κάθε γονιού. Ωστόσο, οι φωνές δεν βοηθούν πάντα τα παιδιά να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Συχνά εστιάζουν στον θυμό μας και όχι στο μήνυμα που θέλουμε να τους περάσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργούμε τα όρια. Μπορούμε να είμαστε σταθεροί στις απαιτήσεις μας, επιλέγοντας παράλληλα έναν πιο ήρεμο και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας.

Ακολουθούν πέντε φράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην καθημερινότητα.

1. Αντί για «Πόσες φορές πρέπει να στο πω;», πείτε «Θέλω να με ακούσεις για λίγο»

Η συνεχής επανάληψη μιας οδηγίας προκαλεί εκνευρισμό τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά. Αντί να φωνάζετε από άλλο δωμάτιο, πλησιάστε το παιδί και εξηγήστε με ήρεμο τρόπο τι χρειάζεται να κάνει.Για παράδειγμα: «Ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα παιχνίδια πριν από το βραδινό». Μια σύντομη και συγκεκριμένη οδηγία είναι συχνά πιο κατανοητή, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά.

2. Αντί για «Σταμάτα να κλαις», πείτε «Βλέπω ότι στενοχωρήθηκες». Αυτό που φαίνεται ασήμαντο σε έναν ενήλικα μπορεί να προκαλέσει έντονη απογοήτευση σε ένα παιδί. Αντί να υποτιμούμε το συναίσθημά του, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, χωρίς να αλλάζουμε απαραίτητα την απόφασή μας.«Καταλαβαίνω ότι θέλεις να μείνουμε κι άλλο στην παιδική χαρά, αλλά τώρα πρέπει να φύγουμε». Έτσι, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι τα συναισθήματά του έχουν σημασία, χωρίς να σημαίνει ότι κάθε επιθυμία του θα ικανοποιείται.

3. Αντί για «Είσαι άτακτος», πείτε «Αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό». Είναι διαφορετικό να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί και διαφορετικό να του εξηγούμε ότι μια συμπεριφορά του είναι λανθασμένη. Όταν επικεντρωνόμαστε στην πράξη, του δίνουμε την ευκαιρία να καταλάβει τι συνέβη και να προσπαθήσει να το διορθώσει. Αν πετάξει ένα παιχνίδι προς κάποιο άλλο παιδί, μπορούμε να εξηγήσουμε ότι μπορεί να το τραυματίσει και να του δείξουμε πώς να εκφράσει διαφορετικά τον θυμό του.

4. Αντί για «Αν δεν το κάνεις, δεν θα ξαναπάρεις τίποτα», πείτε «Πρέπει να γίνει τώρα και θα σε βοηθήσω να ξεκινήσεις». Οι υπερβολικές απειλές μπορεί να εντείνουν τις αντιδράσεις και να μετατρέψουν μια απλή υποχρέωση σε σύγκρουση. Αντίθετα, οι σαφείς κανόνες και οι μικρές επιλογές μπορούν να διευκολύνουν τη συνεργασία. Για παράδειγμα: «Πρέπει να τελειώσεις τα μαθήματά σου πριν παίξεις. Θέλεις να ξεκινήσεις από τα Μαθηματικά ή τη Γλώσσα;». Το όριο παραμένει σταθερό, αλλά το παιδί αποκτά έναν μικρό βαθμό αυτονομίας.

5. Αντί για «Άσε με ήσυχο, δεν έχω χρόνο», πείτε «Χρειάζομαι λίγα λεπτά και μετά θα σε ακούσω»Οι γονείς έχουν και οι ίδιοι ανάγκη από χρόνο και ξεκούραση. Δεν είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται αμέσως σε κάθε αίτημα. Μπορούν, όμως, να το εξηγήσουν χωρίς να κάνουν το παιδί να αισθανθεί ότι ενοχλεί. Μια φράση όπως «Θέλω δέκα λεπτά για να τελειώσω αυτό που κάνω και μετά θα μιλήσουμε» θέτει ένα σαφές όριο. Σημαντικό είναι, όταν είναι δυνατόν, να τηρούμε την υπόσχεσή μας.

Τι γίνεται όταν οι γονείς χάνουν την ψυχραιμία τους;

Ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, θα υπάρξουν στιγμές που οι γονείς θα φωνάξουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίζουν το λάθος τους και να προσπαθούν να επανορθώσουν.Μπορούν να πουν: «Πριν φώναξα και δεν ήταν σωστός ο τρόπος που σου μίλησα. Θα μπορούσα να το εξηγήσω πιο ήρεμα. Αυτό που σου ζήτησα, όμως, εξακολουθεί να ισχύει». Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί μαθαίνει ότι όλοι κάνουν λάθη, αλλά μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη τους και να προσπαθήσουν ξανά. Τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους γονείς, αλλά σαφή όρια, σταθερότητα και σεβασμό. Η αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας χρειάζεται χρόνο και δεν εγγυάται ότι κάθε αίτημα θα γίνεται αμέσως αποδεκτό. Μικρές αλλαγές, ωστόσο, μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι καθημερινές διαφωνίες να γίνονται ευκαιρίες για μάθηση και καλύτερη συνεργασία.

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