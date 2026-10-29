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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ζητούν να παράγεται Φέτα Π.Ο.Π. και στην Κρήτη

Φέτα
clock 11:52 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αίτημα για την ένταξη της Κρήτης στις περιοχές παραγωγής Φέτας Π.Ο.Π.

κατέθεσε επισήμως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ) με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ΕΑΣΗ ζητά την άμεση αναθεώρηση του επίσημου φακέλου, τονίζοντας ότι η μεγάλη έλλειψη αιγοπρόβειου γάλακτος στη χώρα βάζει σε κίνδυνο το εθνικό μας προϊόν. Όπως επισημαίνουν οι συνεταιριστές, το κρητικό γάλα είναι εξαιρετικής ποιότητας, εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις προδιαγραφές του κανονισμού, και μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Η πρόταση αυτή, αν γίνει δεκτή, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα για την κτηνοτροφία του νησιού, δίνοντας νέα προοπτική στους ντόπιους παραγωγούς.

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