Ηράκλειο: Ζητούν να παράγεται Φέτα Π.Ο.Π. και στην Κρήτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αίτημα για την ένταξη της Κρήτης στις περιοχές παραγωγής Φέτας Π.Ο.Π.

κατέθεσε επισήμως η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ) με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ΕΑΣΗ ζητά την άμεση αναθεώρηση του επίσημου φακέλου, τονίζοντας ότι η μεγάλη έλλειψη αιγοπρόβειου γάλακτος στη χώρα βάζει σε κίνδυνο το εθνικό μας προϊόν. Όπως επισημαίνουν οι συνεταιριστές, το κρητικό γάλα είναι εξαιρετικής ποιότητας, εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις προδιαγραφές του κανονισμού, και μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Η πρόταση αυτή, αν γίνει δεκτή, αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα για την κτηνοτροφία του νησιού, δίνοντας νέα προοπτική στους ντόπιους παραγωγούς.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Κινητοποιήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη

Ηράκλειο: Επιτήδειοι στέλνουν ψεύτικα πρόστιμα στα κινητά σας (εικόνα)

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα!