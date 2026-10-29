ΕΚΤ: «Παγώνει» τα επιτόκια στο 2,5% με το βλέμμα στη Γαλλία και την ενεργειακή κρίση

Σε στάση αναμονής αναμένεται να παραμείνει σήμερα, Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς επιχειρεί να αξιολογήσει τις επιπτώσεις από τη νέα εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και την αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων της Γαλλίας. Με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στο διπλάσιο του στόχου της και την οικονομία της Ευρωζώνης να εμφανίζει σημάδια κόπωσης, η Φρανκφούρτη καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων και στον κίνδυνο περαιτέρω επιβράδυνσης της ανάπτυξης.







Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, όλοι οι οικονομολόγοι πλην ενός προβλέπουν ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2,5% κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μία τρίτη και τελευταία αύξηση τον Δεκέμβριο, όταν θα παρουσιαστούν οι νέες οικονομικές προβλέψεις, οι οποίες θα αποτυπώνουν την αναμενόμενη πορεία των τιμών καταναλωτή έως το 2028.







Οι εκτιμήσεις αυτές διαμορφώνονται σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. Μετά την αναμενόμενη αύξηση του Δεκεμβρίου, οι οικονομολόγοι προβλέπουν μείωση των επιτοκίων το 2028.







Παρότι ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη σχεδόν στο διπλάσιο του στόχου του 2%, το γεγονός ότι οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στον ενεργειακό τομέα δίνει στους υπευθύνους χάραξης νομισματικής πολιτικής μεγαλύτερα περιθώρια να εξετάσουν προσεκτικά τα επόμενα βήματά τους.

Διαβάστε επίσης:

Παραμένουν τα μετρητά στις παραδόσεις μέσω courier

Στη Βουλή η ρύθμιση των 120 δόσεων - Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ