Παραμένουν τα μετρητά στις παραδόσεις μέσω courier

Χωρίς τη διάταξη που καθιστούσε υποχρεωτική την ηλεκτρονική εξόφληση των αντικαταβολών μέσω courier κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόσυρση της ρύθμισης διατηρεί τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά κατά την παραλαβή παραγγελιών, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ήδη ισχύουν για τις συναλλαγές με ιδιώτες.

Η πρόβλεψη είχε περιληφθεί στο κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορούσε κάθε λιανική αγορά η οποία αποστέλλεται και παραδίδεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση, η εξόφληση θα έπρεπε να πραγματοποιείται αποκλειστικά με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας.

Με την απουσία της συγκεκριμένης διάταξης από το κατατεθέν νομοσχέδιο, δεν εισάγεται η γενική υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής στις αντικαταβολές. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των μετρητών παραμένει διαθέσιμη, εφόσον η συναλλαγή δεν εμπίπτει στην ήδη ισχύουσα απαγόρευση λόγω του ύψους της.

Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών προς ιδιώτες, συνολικής αξίας τουλάχιστον 500 ευρώ, εξοφλούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Επομένως, η απόσυρση της νέας ρύθμισης δεν μεταβάλλει το συγκεκριμένο όριο ούτε επιτρέπει την πληρωμή τέτοιων συναλλαγών με μετρητά. Το όριο αυτό αφορά και τις αγορές που οι καταναλωτές πραγματοποιούν μέσω του διαδικτύου.

Για παράδειγμα, καταναλωτής που παραγγέλνει παπούτσια αξίας 90 ευρώ και επιλέγει αντικαταβολή μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει το ποσό σε μετρητά κατά την παράδοση, εφόσον η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρεται από το κατάστημα και την εταιρεία courier. Αν είχε διατηρηθεί η προτεινόμενη διάταξη, ακόμη και αυτή η αγορά θα απαιτούσε ηλεκτρονική εξόφληση.

Αντίθετα, σε παραγγελία ηλεκτρονικού υπολογιστή συνολικής αξίας 650 ευρώ, ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει με ηλεκτρονικό μέσο. Η υποχρέωση προκύπτει από τον υφιστάμενο περιορισμό για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω και εξακολουθεί να ισχύει, ανεξάρτητα από την απόσυρση της διάταξης για τις αντικαταβολές.

Τέλος, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι νέες παρεμβάσεις για τους servicers, καθώς και διάταξη με στόχο την προστασία των πολιτών και των επενδυτών από παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα αποκλεισμού πρόσβασης σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και διαδικτυακούς λογαριασμούς που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες χωρίς αδειοδότηση. Η ρύθμιση αφορά τη διαδικτυακή πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένους παρόχους, ενώ η απόσυρση της πρόβλεψης για τις αντικαταβολές αφήνει σε ισχύ το υπάρχον πλαίσιο πληρωμών για τις αγορές που παραδίδονται μέσω courier.

Πηγή: Dnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θέρμανση με budget: Πώς να έχετε 22°C στο σπίτι χωρίς να αδειάσει η τσέπη σας

Βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ: Νετανιάχου και Άιζενκοτ δηλώνουν έτοιμοι να σχηματίσουν κυβέρνηση

Θεσσαλονίκη: Oι 21 κανονιοβολισμοί στον Λευκό Πύργο για την 28η Οκτωβρίου (βίντεo)