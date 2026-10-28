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Τήνος: Αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος παρέσυρε 5χρονο μπροστά από παιδική χαρά

εκαβ
clock 16:45 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 5χρονο παιδί σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/10) στην Τήνο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος το παρέσυρε στην παραλιακή οδό, μπροστά από την παιδική χαρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Τήνου ενημερώθηκε για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, στο ύψος της παραλιακής οδού.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Tinos Live TV, ο 5χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί το Λιμεναρχείο Τήνου.

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