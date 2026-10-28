Τήνος: Αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος παρέσυρε 5χρονο μπροστά από παιδική χαρά

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 5χρονο παιδί σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/10) στην Τήνο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος το παρέσυρε στην παραλιακή οδό, μπροστά από την παιδική χαρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Λιμενική Αρχή Τήνου ενημερώθηκε για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, στο ύψος της παραλιακής οδού.







Σύμφωνα με πληροφορίες του Tinos Live TV, ο 5χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί το Λιμεναρχείο Τήνου.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 25χρονης

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία, για τους Έλληνες είναι το ΟΧΙ»: Το μήνυμα του πιλότου από το F-16 (βίντεο)