Ανοίγει η «πλατφόρμα» για ανακαίνιση: Επιχορηγήσεις ως 36.000 ευρώ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

«Ανοίγει» μέσα στο επόμενο διάστημα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, όσοι έλαβαν την απαραίτητη βεβαίωση επιλεξιμότητας θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις που αγγίζουν το 95% των εξόδων για εργασίες στο σπίτι. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Για το εν λόγω πρόγραμμα, έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, εκ των οποίων οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες και οι 80.000 κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους. Οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η πρώτη δόση της επιδότησης, η οποία αντιστοιχεί στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί με την αποπληρωμή των εργασιών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εργασιών εντός 18 μηνών από την απόφαση υπαγωγής και όχι πέραν της 31/12/2028.

Η επιδότηση ανέρχεται σε έως 300 €/τ.μ ή έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.). Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για: – μηχανικούς, – ΠΕΑ, – Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, – άδειες, – ελέγχους ολοκλήρωσης.

Επιλέξιμες κατοικίες, είναι:

Κλειστές κατοικίες που ήταν κενές το 2024-2025 και θα ιδιοκατοικηθούν ή θα εκμισθωθούν ως κύρια κατοικία.

Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και θα συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται

Μπορούν να συμμετάσχουν, φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν:

Πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον 20% για κλειστές κατοικίες.

Πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε ανοικτή κατοικία που αποτελεί κύρια κατοικία τους.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες, διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Ι

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ

Έγγαμος: έως 25.000 ευρώ

Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Κατηγορία ΙΙ

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ

Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ

Προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Τα ποσοστά επιχορήγησης, κυμαίνονται μεταξύ 70 – 80% με προσαύξηση +5% για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

Μονογονεϊκές οικογένειες

Τρίτεκνους ή πολύτεκνους

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε ιδιοκατοικούμενη κατοικία.

Μέγιστη επιχορήγηση:

95% για Κατηγορία Ι

85% για Κατηγορία ΙΙ.

Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται

Οι επιλέξιμες κατοικίες πρέπει να:

Έχουν οικοδομική άδεια έως 31/12/1990.

Έχουν επιφάνεια έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους).

Κατατάσσονται ενεργειακά έως την κατηγορία Γ σύμφωνα με το Α’ ΠΕΑ.

Μην έχουν ενταχθεί μετά το 2020 σε προγράμματα «Εξοικονομώ» ή στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

Ανακαίνιση – επισκευή

Μπάνια, κουζίνες, είδη υγιεινής

Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά

Εσωτερικές πόρτες

Δάπεδα

Σοβάδες, χρωματισμοί

Γυψοσανίδες

Ανακατασκευή κεραμοσκεπής

Ενεργειακά τζάκια

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Θερμομόνωση

Σκίαση

Μηχανικός αερισμός

Αντλίες θερμότητας

Συστήματα βιομάζας

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Smart home εξοικονόμησης ενέργειας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε επίσης

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ για παραβάσεις

ΑΑΔΕ: Έως τις 30 Νοεμβρίου η υποβολή παραστατικών τεχνικών συμβούλων για την ΕΑΕ 2026