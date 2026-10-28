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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Αρνήθηκαν το αίτημά μου να καταθέσω στεφάνι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Καρυστιανού
clock 12:20 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέσω βίντεο στο Instagram, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόρριψη του αιτήματός της να καταθέσει στεφάνι στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία. Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι είχε υποβάλει σχετικό αίτημα από τις 13 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή του έγινε με παράκαμψη της νομοθεσίας.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι είχε ζητήσει εγγράφως, ως εκπρόσωπος του κινήματός της, να καταθέσει στεφάνι στη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη, για να τιμήσει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και όσους πολέμησαν. Όπως είπε, «Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας».

Συνεχίζοντας, χαρακτήρισε την απόφαση «άρνηση της ντροπής», τονίζοντας ότι δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά όλους τους πολίτες και τα αιτήματά τους. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

«Γι' αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», δήλωσε. Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε επίσης στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι όσοι βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να τη χάσουν και να λογοδοτήσουν.

«Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει», ανέφερε. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, κάλεσε τους πολίτες να πουν το δικό τους «Όχι» στη διαφθορά, την παρανομία και την ασυδοσία, με στόχο, όπως είπε, την ελευθερία και την αληθινή δημοκρατία.

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