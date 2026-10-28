Αλεξάνδρου: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον γιο του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε την ονομαστική του γιορτή και μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα μαζί με τον γιο του, Πάρη, ωστόσο ένα τηλεφώνημα από εκείνον ήταν αρκετό.

«Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές και την αγάπη σας! Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας ήταν όταν με πήρε ο Πάρης μου τηλέφωνο, γεμάτος χαρά, για να μου πει χρόνια πολλά και πόσο με αγαπάει. Μπορεί για εκείνον να ήταν ένα απλό τηλεφώνημα, αλλά για μένα ήταν όλη μου η μέρα. Από τότε που ήρθε στη ζωή μου, κάθε γιορτή έχει άλλο νόημα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι ή τι κάνω, αρκεί να ξέρω ότι έχω εκείνον.

Ο Πάρης μου και η Love μου είναι η οικογένειά μου, όλος μου ο κόσμος. Και τελικά, όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω πως δεν χρειάζονται πολλά για να είσαι ευτυχισμένος. Μόνο να έχεις ποιον να αγαπάς και να σε αγαπάει», έγραψε χαρακτηριστικά

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