ΤΕΤ.28 Οκτ 2026 13:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Νέα Αλικαρνασσός: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου (εικονες)

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Νέα Αλικαρνασσός
clock 11:20 | 28/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών, μαθητών και εκπροσώπων συλλόγων τιμήθηκε η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρά τον άστατο καιρό, κάτοικοι της περιοχής και οικογένειες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Νέα Αλικαρνασσός

Την παρέλαση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, με επετειακά εμβατήρια, ενώ στη συνέχεια πέρασαν μαθητικά τμήματα, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, καθώς και στρατιωτικά αγήματα.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Νέα Αλικαρνασσός

Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία και ακολούθησαν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Νέα Αλικαρνασσός

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο κορυφώνονται και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου στις 12 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων, σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και της κυβέρνησης.

παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Νέα Αλικαρνασσός

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Ελεύθεροι όλοι για την επίθεση στον 47χρονο

Μεσαρά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους πυροβολισμούς στο αυτοκίνητο του νονού

Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο με αιχμή την ακρίβεια και τα εργασιακά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

28 Οκτωβρίου Παρέλαση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis