Νέα Αλικαρνασσός: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου (εικονες)

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Με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών, μαθητών και εκπροσώπων συλλόγων τιμήθηκε η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Αλικαρνασσό. Παρά τον άστατο καιρό, κάτοικοι της περιοχής και οικογένειες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

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Την παρέλαση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, με επετειακά εμβατήρια, ενώ στη συνέχεια πέρασαν μαθητικά τμήματα, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, καθώς και στρατιωτικά αγήματα.

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Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία και ακολούθησαν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων.

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Οι εκδηλώσεις για την επέτειο κορυφώνονται και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου στις 12 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση με τη συμμετοχή μαθητών, συλλόγων, σωμάτων ασφαλείας και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και της κυβέρνησης.

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