Στα 116 δολάρια το Brent και διπλάσια η χονδρική τιμή του ρεύματος -Με ανατιμήσεις κλείνει ο Οκτώβριος

Με ανατιμήσεις στα καύσιμα στη χονδρική, που αναμένεται να περάσουν και στην αντλία τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, κλείνει ο μήνας, ενώ η ανακοίνωση για την παράταση των επιδοτήσεων αναμένεται έως το τέλος της εβδομάδας.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στο φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου συνεχίζεται το ράλι των τιμών.

Ανοδική τάση στη χονδρική, ανατιμήσεις έως 3,5 λεπτά

Στην αγορά καυσίμων παρατηρείται ανοδική τάση στις τιμές χονδρικής. Η αμόλυβδη διαμορφώνεται στο 1,53 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης περνά και πάλι υψηλότερα σε επίπεδο χονδρικής, κάτι που αναμένεται να φανεί σε λίγες ημέρες και στην αντλία.

Το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στο 1,16 ευρώ. Οι ανατιμήσεις των τελευταίων 24ωρων είναι της τάξης των 3 έως 3,5 λεπτών και αναμένεται να περάσουν στις τιμές λιανικής μέσα στις τελευταίες ημέρες του μήνα.

Το Brent στα 116 δολάρια

Το Brent κινείταιστα 116 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή λιανικής τον Οκτώβριο του 2026 είναι υψηλότερη σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 και για τα τέσσερα καύσιμα: +39% στο diesel (2,14 ευρώ από 1,53), +38% στο πετρέλαιο θέρμανσης (1,56 ευρώ από 1,13), +26% στην αμόλυβδη (2,19 ευρώ από 1,74) και +19% στο υγραέριο (1,13 ευρώ από 0,94). Η άνοδος αυτή θα αποτυπωθεί και στον πληθωρισμό του μήνα.

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Παράταση των επιδοτήσεων

Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας. Το πιθανότερο σενάριο είναι η επανάληψη των ίδιων ποσών, τόσο από το κράτος όσο και από τα διυλιστήρια. Συγκεκριμένα, ισχύουν 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά αθροιστικά από διυλιστήρια και κράτος στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.

Διπλάσιες οι τιμές χονδρικής του ρεύματος

Στο ηλεκτρικό ρεύμα, ο Οκτώβριος ήταν δύσκολος, με πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής. Οι τιμές είναι πλέον διπλάσιες σε σχέση με το καλοκαίρι: η μεγαβατώρα έχει εκτοξευθεί στα 189 ευρώ, όταν τον Ιούνιο ήταν στα 92,9 ευρώ.

Αναμένονται οι ανακοινώσεις της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων για την επίπτωση στα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία είναι πλέον εξαιρετικά ακριβότερα από τα σταθερά. Σημασία έχει και το αν θα παραταθούν οι προσφορές των παρόχων, ειδικά της ΔΕΗ στα μπλε τιμολόγια, ώστε οι καταναλωτές να έχουν μια φθηνότερη λύση.

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