Μπόμπα: "Είμαι 11 χρόνια στη δημοσιότητα και κάθε μου επιλογή σχολιάζεται"

Η Χριστίνα Μπόμπα εξέφρασε το παράπονό της για τη διαρκή κριτική που δέχεται τα τελευταία 11 χρόνια λόγω της δημοσιότητάς της μέσα από το podcast της

«Και για να σταματήσω να κυνηγάω το τέλειο, έπρεπε πρώτα να αλλάξω κάτι πιο βαθύ. Τον τρόπο που μιλάω στον εαυτό μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πόση ανακούφιση νιώθεις όταν γυρνάς σπίτι το βράδυ και βγάζεις τα παπούτσια σου; Η Δανάη Δεληγιώργη, ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας, μου είπε σε αυτό το στούντιο ότι όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ανακούφιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η μάσκα που φοράς όλη μέρα».

«Εγώ είμαι έντεκα χρόνια στη δημοσιότητα. Έντεκα χρόνια που κάθε μου επιλογή σχολιάζεται, όπως συμβαίνει σε όποιον εκτίθεται. Το σώμα μου, τα ρούχα μου, η εγκυμοσύνη μου, πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου. Και για πολύ καιρό έκανα κάτι που νομίζω το κάνουμε όλοι. Απλώς εγώ το έκανα μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Προσπαθούσα να γίνω αυτό που περίμεναν οι άλλοι. Μίκρυνα τον εαυτό μου, άλλαζα αποφάσεις, φοβόμουν να ρισκάρω, να εκτεθώ, να τσαλακωθώ. Και η πιο σκληρή φωνή δεν ήταν πάντα των άλλων. Ήταν η δική μου. Η ανακούφιση το βράδυ ήταν τεράστια».

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