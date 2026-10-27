"James Bond": Jack Lowden και Margaret Qualley στα φαβορί για τον 007

Οι Jack Lowden, Callum Turner και Jack O’Connell διεκδικούν τον ρόλο του νέου James Bond, ενώ οι Margaret Qualley, Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy συγκαταλέγονται στα ονόματα που εξετάζονται για το επόμενο Bond Girl.
Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις της Oddschecker, ο Jack Lowden, γνωστός από τη σειρά Slow Horses, προηγείται με πιθανότητες 62%, ενώ ακολουθούν ο Callum Turner με 25% και ο Josh O’Connor με 13%.
Για τον γυναικείο ρόλο, η Margaret Qualley, πρωταγωνίστρια του The Substance, συγκεντρώνει πιθανότητες 33%, με τις Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy να ακολουθούν με 25% η καθεμία. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie και Scarlett Johansson.
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