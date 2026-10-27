"James Bond": Jack Lowden και Margaret Qualley στα φαβορί για τον 007

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Οι Jack Lowden, Callum Turner και Jack O’Connell διεκδικούν τον ρόλο του νέου James Bond, ενώ οι Margaret Qualley, Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy συγκαταλέγονται στα ονόματα που εξετάζονται για το επόμενο Bond Girl.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις της Oddschecker, ο Jack Lowden, γνωστός από τη σειρά Slow Horses, προηγείται με πιθανότητες 62%, ενώ ακολουθούν ο Callum Turner με 25% και ο Josh O’Connor με 13%.

Για τον γυναικείο ρόλο, η Margaret Qualley, πρωταγωνίστρια του The Substance, συγκεντρώνει πιθανότητες 33%, με τις Sydney Sweeney και Anya Taylor-Joy να ακολουθούν με 25% η καθεμία. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie και Scarlett Johansson.

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