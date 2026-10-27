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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίγκ Κάπ Νίκος Σαμαράς: Στη Μίκρα ο ΟΦΗ με αντίπαλο τον Αρη στο βόλει

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clock 23:07 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη μάχη του Λίγκ Καπ Νίκος Σαμαράς, ρίχνεται η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, καθώς την Τετάρτη (28/10, 17.00) αγωνίζεται στο κλειστό της Μίκρας, με αντίπαλο τον Αρη.

Το παιχνίδι είναι νοκ-άουτ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση (4/11) ως γηπεδούχος ξανά σε νοκ-άουτ αναμέτρηση το νικητή του ζευγαριού Καλαμάτα-Φλοίσβος.

Το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς, είναι μια διοργάνωση που ενδιαφέρει τον ΟΦΗ, ο οποίος θα επιδιώξει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση.

Η ομάδα του ΟΦΗ, θα ταξιδέψει την Τετάρτη (28/10) αυθημερόν αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη και θα επιστρέψει το βράδυ.

To Σάββατο (31/10, 17.00) ο ΟΦΗ, αγωνίζεται στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη, με τον Φοίνικα Σύρου, για τη 2η αγωνιστική της Volley League.

League Cup Nikos Samaras 2026-27: Το πρόγραμμα των προκριματικών:

NOVIBET LEAGUE CUP ΝIKOS SAMARAS 2026-27

LEAGUE CUP – Προκριματική Φάση

28/10/2026 – 16:00 (Ρεθύμνου): Ν.Ο.Π.Ε. Ρεθύμνου - Πανιώνιος 

28/10/2026 – 17:00 (Μίκρας): Α.Σ. Άρης - Ο.Φ.Η.

28/10/2026 – 19:00 (Παραλίας): Α.Ο. Καλαμάτα  - Α.Ο. Φλοίσβος 

28/10/2026 – 21:00 (Ρέντη): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Προημιτελική φάση League Cup «Νίκος Σαμαράς» (νοκ άουτ)

1.Νικητής 4ου προκριματικού αγώνα (Αρης-ΟΦΗ) - Νικητής 2ου προκριματικού αγώνα (Καλαμάτα-Φλοίσβος)

2.Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

3.Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Νικητής 3ου προκριματικού αγώνα

4.Νικητής 1ου προκριματικού αγώνα - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ημιτελική φάση League Cup «Νίκος Σαμαράς» (νοκ άουτ)

Α. Νικητές 1 και 2 προημιτελικών

Β. Νικητές 3 και 4 προημιτελικών

Τελικοί (2 αγώνες)

Νικητές Α και Β ημιτελικού. Ο τίτλος θα κριθεί σε 2 νίκες.

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