ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ούτε «πρώτοι με μια ψήφο» ούτε «ή εμείς ή κανείς» - Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει το «όλοι μαζί»

Τη συνέντευξή του Διονύση Τεμπονέρα, στελέχους της ΕΛ.Α.Σ στα Παραπολιτικά 90,1 όπου εξέφρασε την άποψη ότι «μια σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα είχε στόχο να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του.

«Παρέλειψε να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρότεινε πρώτος, τόσο στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα και προσωπικότητες, όσο και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον σχηματισμό προοδευτικού ψηφοδελτίου ανατροπής της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης που οδηγεί τους πολίτες στην φτωχοποίηση και στην απελπισία. Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρόταση με το επιχείρημα "πρώτοι με μια ψήφο" και ο Αλέξης Τσίπρας με το δίλλημα "ή εμείς ή κανείς"», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος έχει αναπτύξει ταχύ βηματισμό προς τις εκλογές, διευρύνοντας καθημερινά την κοινοβουλευτική του ισχύ και το οργανωτικό του αποτύπωμα, με πρόγραμμα και νομοθετικές πρωτοβουλίες αριστερές και καθαρές, ενάντια στους ολιγάρχες, τα καρτέλ και το τοξικό ιδιωτικό χρέος, επιμένει να μιλά με όλα τα κόμματα και τις προσωπικότητες που αποδεικνύουν ότι επιδιώκουν τον προγραμματικό διάλογο και την προοπτική συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων». «Χωρίς αστερίσκους, χωρίς συνθηκολογήσεις με την απαράδεκτη "κυβερνητική κανονικότητα"», ξεκαθαρίζει.

«Ας μην αγωνιά ο -μέχρι τον περασμένο Μάιο εμφανιζόμενος στα τηλεοπτικά πάνελ με την ιδιότητα στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ- για παραπολιτικά σενάρια. Όλα γίνονται στο φως, όπως αρμόζει σε ένα θεσμικό αριστερό κόμμα», τονίζει και καταλήγει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βαδίζει με αυτοπεποίθηση στις εκλογές, με άτρωτο το προγραμματικό και ηθικό του απόθεμα. Προς το παρόν, το επίκαιρο ερώτημα βρίσκεται στο τραπέζι. Θα στηρίξουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds και τους servicers;».

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