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Παπακωνσταντίνου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του

παπακων
clock 21:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έκανε μία ανάρτηση μετά τα δημοσιεύματα που προκάλεσαν ανησυχία για την υγεία του.

Ο σπουδαίος ερμηνευετής έστειλε ένα καθησυχαστικό μήνυμα μέσα από τα προσωπικά του social media και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στο σπίτι του και αναρρώνει κοντά στην οικογένειά του.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου.

Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά.

Βασίλης», έγραψε χαρακτηριστικά.

παπακωνσταντίνου

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