Παπακωνσταντίνου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έκανε μία ανάρτηση μετά τα δημοσιεύματα που προκάλεσαν ανησυχία για την υγεία του.

Ο σπουδαίος ερμηνευετής έστειλε ένα καθησυχαστικό μήνυμα μέσα από τα προσωπικά του social media και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πλέον στο σπίτι του και αναρρώνει κοντά στην οικογένειά του.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου.

Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά.

Βασίλης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Image

Διαβάστε επίσης

Παπαδάκης: "Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος από τον ΑΝΤ1, μέχρι και με έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή"

Ζήνα Κουτσελίνη για Μαρία Αντωνά και το σχόλιο για το «μίνι» της