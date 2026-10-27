Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Αγωνία για την υγεία του

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα Espresso, η νοσηλεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου φέρεται να συνδέεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, διαφορετικό από την πνευμονία και τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), για τις οποίες είχε γίνει λόγος το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος, ούτε υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε ανακοινώσει μέσω των social media πως αναγκαζόταν να ακυρώσει τις υπόλοιπες καλοκαιρινές συναυλίες του, εξαιτίας μιας επίμονης πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε.

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