28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας – Τι θα ισχύει

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Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε ολόκληρη τη χώρα θέτει σε εφαρμογή η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από την Τρίτη 27 έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 και θα περιλαμβάνουν ενισχυμένη αστυνόμευση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων πόλεων, καθώς και στοχευμένους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις.

Πού θα δοθεί έμφαση στους ελέγχους





Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα σημεία όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Παράλληλα, ειδικά συνεργεία θα πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους για παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά τροχαία, όπως:

υπερβολική ταχύτητα,



οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,



αντικανονικό προσπέρασμα,



χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,



μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους,



παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής,



μη χρήση παιδικών καθισμάτων και άλλων μέσων προστασίας,



οδήγηση από ανηλίκους ή άτομα χωρίς άδεια οδήγησης,



επικίνδυνη οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,



κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο,



φθαρμένα ελαστικά.



Αυξημένα μέτρα θα εφαρμοστούν επίσης σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, όπου αναμένεται μεγαλύτερη συγκέντρωση επιβατών.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, το προσωπικό και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο οδικό δίκτυο θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το απαραίτητο προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Παράλληλα, θα υπάρχει συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, ενώ οι πολίτες θα ενημερώνονται για τυχόν προβλήματα στην κυκλοφορία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Πότε απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών



Στο πλαίσιο των μέτρων θα ισχύσουν και περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων.

Για την έξοδο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η απαγόρευση θα ισχύσει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 22:00.

Για την επιστροφή, οι περιορισμοί θα ισχύσουν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, από τις 16:00 έως τις 23:00.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς





Η Ελληνική Αστυνομία καλεί όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να ελέγξουν πριν από την αναχώρησή τους την κατάσταση του οχήματός τους και να ενημερωθούν για τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

Παράλληλα, υπενθυμίζει στους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, να μην χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα κατά την οδήγηση και να μην καταναλώνουν αλκοόλ εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και στην ασφαλή μεταφορά παιδιών με κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί ακόμη τους οδηγούς να μην υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους ή τις δυνατότητες των οχημάτων τους και να κινούνται με υπευθυνότητα, με σεβασμό προς τους συνεπιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

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