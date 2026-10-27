Η Ιορδανία εξαπολύει βομβαρδισμούς στη Συρία μετά την επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

Αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας στη νότια Συρία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ιορδανικών αρχών, οι πληγές στόχευαν «τρομοκρατικούς» στόχους, λίγες ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χασεμιτικό βασίλειο, που αποδόθηκε σε ισλαμιστές.

Οι ιορδανικές αρχές είχαν τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι θα αντιδράσουν με αυστηρότητα στην πρωτοφανή επίθεση κατά των χριστιανών της χώρας. Η επίθεση διαπράχθηκε την Παρασκευή, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας μέσα σε ναό, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους, προτού διαφύγουν.

Το πρωί της Δευτέρας, το Αμάν ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ανδρών που χαρακτηρίστηκαν ως δράστες της επίθεσης. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ακολούθησαν οι αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία.

Σύμφωνα με τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, οι επιχειρήσεις αυτές «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών» και προκάλεσαν απώλειες σε μέλη οργανώσεων που συνδέονται με τους δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας.

Από τη συριακή πλευρά, οι υγειονομικές αρχές στην επαρχία Ντεράα ανέφεραν ότι μεταξύ των έξι θυμάτων βρίσκονται τρία παιδιά και μία γυναίκα. Η συριακή πολιτική άμυνα επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και πρόσθεσε ότι στη γειτονική επαρχία Σουάιντα σκοτώθηκε ακόμη ένας άνδρας.

Η de facto κυβέρνηση της Συρίας, μέσω ανακοίνωσης που μεταδόθηκε από το πρακτορείο SANA, σημείωσε ότι «δεν υπήρξε κανένας συντονισμός εκ των προτέρων με τη συριακή πλευρά όσον αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση».

Μετά τους βομβαρδισμούς, η συριακή αρχή συνόρων και τελωνείων προχώρησε στο κλείσιμο του κυριότερου συνοριακού φυλακίου με την Ιορδανία, γνωστού ως Νασίμπ στη συριακή πλευρά και Τζάμπερ στην ιορδανική. Όπως ανακοινώθηκε, αναστέλλεται κάθε διέλευση «επιβατών» και «εμπορευμάτων» προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ, που άφησε πίσω της εννέα νεκρούς και 25 τραυματίες, καταδικάστηκε έντονα από τις ιορδανικές αρχές. Στην Ιορδανία, οι χριστιανοί αποτελούν περίπου το 3% του πληθυσμού, ο οποίος φτάνει τα 11 εκατομμύρια και είναι κατά πλειονότητα σουνιτικός.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας, Αμπντάλα Μαάιτα, διαβεβαίωσε ότι η χώρα θα παραμείνει «όαση ασφάλειας και σταθερότητας», μετά τη σύλληψη των τριών υπόπτων.

Οι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας και χαρακτηριζόμενοι ως «τρομοκράτες» από τις αρχές, εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην επαρχία Καράκ. «Οι δύο είναι αδέλφια και ο τρίτος κουνιάδος τους. Όλοι εμφορούνται από τακφιριστική (ισλαμιστική εξτρεμιστική) ιδεολογία», δήλωσε ο Αμπντάλα Μαάιτα.

Οι άνδρες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής τους. Στο ακίνητο βρέθηκε και κατασχέθηκε «μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών».

Πριν από τα πλήγματα στη Συρία, ο υπουργός Εσωτερικών Μάζεν αλ Φαράγια είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι φερόμενοι ως δράστες είχαν επαφές με το εξωτερικό ή συνεργάστηκαν με ξένο μέρος.

Στην επαρχία Καράκ, με πληθυσμό 375.000 κατοίκους, διαμένει σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Ο ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄ καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια, τονίζοντας μέσω X ότι η χώρα θα επιβάλει τις «σκληρότερες» ποινές στους δράστες. Σε νέο μήνυμά του, επισήμανε ότι «οι τρομοκράτες δεν θα γλίτωναν την τιμωρία, και κανένας υποστηρικτής σκοταδιστικών ιδεολογιών που διχάζουν τους Ιορδανούς δεν θα γίνει ανεκτός».

Στην Ιορδανία, η διάπραξη φόνου επισύρει τη θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού. Ο υπουργός κυβερνητικής επικοινωνίας, Μοχάμεντ αλ Μομάνι, δήλωσε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να δράσουν «με σιδηρά πυγμή, χωρίς έλεος ούτε επιείκεια», εναντίον οποιουδήποτε αποπειραθεί να πλήξει την Ιορδανία.

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