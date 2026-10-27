Ηράκλειο: Πτώση άνδρα από τα Ενετικά Τείχη (εικόνες)

Συναγερμός στις αρχές σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο κέντρο του Ηρακλείου, εξαιτίας της πτώσης ενός ατόμου από τα ενετικά τείχη, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς ήταν αρκετός ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή και η πτώση του άτυχου άνδρα έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους.
Στο συμβάν έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.
Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, αν δηλαδή πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή ατύχημα.
(φωτογραφίες: Takitzis Marinos)
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