Ηράκλειο: Πτώση άνδρα από τα Ενετικά Τείχη (εικόνες)

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Συναγερμός στις αρχές σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο κέντρο του Ηρακλείου, εξαιτίας της πτώσης ενός ατόμου από τα ενετικά τείχη, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς ήταν αρκετός ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή και η πτώση του άτυχου άνδρα έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους.

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Στο συμβάν έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

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Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, αν δηλαδή πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή ατύχημα.

(φωτογραφίες: Takitzis Marinos)

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