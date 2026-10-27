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Ηράκλειο: Πτώση άνδρα από τα Ενετικά Τείχη (εικόνες)

πτώση ενετικά τείχη
clock 06:36 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός στις αρχές σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο κέντρο του Ηρακλείου, εξαιτίας της πτώσης ενός ατόμου από τα ενετικά τείχη, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

πτώση ενετικά τείχη

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς ήταν αρκετός ο κόσμος που βρισκόταν στην περιοχή και η πτώση του άτυχου άνδρα έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους.

πτώση ενετικά τείχη

Στο συμβάν έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

πτώση ενετικά τείχη

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, αν δηλαδή πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή ατύχημα.

(φωτογραφίες: Takitzis Marinos)

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