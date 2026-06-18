Ηράκλειο: Κάγκελα στα Ενετικά Τείχη - Φρένο στις "βουτιές" θανάτου

Το διαχρονικό και ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου έρχεται ξανά με επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο, έπειτα από το τελευταίο περιστατικό με τον 19χρονο που έπεσε στο κενό τα μεσάνυχτα από το σημείο που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στο συγκεκριμένο τμήμα των τειχών δεν υπάρχει κάγκελο, σε αντίθεση με άλλα σημεία της οχύρωσης όπου έχουν τοποθετηθεί ανάλογα προστατευτικά μέτρα.





Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας, όπως η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, συγκρουόταν εδώ και χρόνια με τις αυστηρές προδιαγραφές διατήρησης του μνημειακού χαρακτήρα της οχύρωσης, προκαλώντας έναν ατέρμονο κύκλο συζητήσεων ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Αρχαιολογία.

Αυτές οι γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες ευτυχώς ξεπεράστηκαν αφού όπως γνωστοποίησε στο Ράδιο Κρήτη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα στο σημείο πίσω από το άγαλμα, με την σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογίας.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετικό αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Ηρακλείου, συμφωνώντας με τη τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος.

Αυτή την στιγμή, όπως είπε ο κ. Σπυριδάκης βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής του τύπου του κάγκελου και του τρόπου της τοποθέτησής του, ώστε να μην αλλοιώνει την οπτική ταυτότητα και τη γεωμετρία της ενετικής οχύρωσης.





Επομένως πολύ γρήγορα – μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα – θα έχει τοποθετηθεί το κάγκελο.

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Να σημειωθεί πως τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου αποτελούν ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης, καθημερινό πόλο έλξης για χιλιάδες πολίτες, περιπατητές και επισκέπτες. Ωστόσο, σε πολλά σημεία με μεγάλο υψόμετρο τα τείχη μετατρέπονται συχνά σε παγίδα θανάτου.



Μέχρι τότε, η διέλευση από τα τείχη απαιτεί τη μέγιστη προσοχή από τους πεζούς, καθώς η ισορροπία ανάμεσα στην ανάδειξη της ιστορίας και την ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει, κυριολεκτικά, στο χείλος του γκρεμού.

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