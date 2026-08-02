Έκτακτο επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για τα 150 ευρώ - Ποιοι οι δικαιούχοι

Η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά συγκεκριμένες οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή του Ιουνίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται πως η νέα πίστωση δεν αποτελεί νέο κύκλο επιδόματος ούτε απαιτεί υποβολή νέας αίτησης, αλλά αφορά δικαιούχους που, για συγκεκριμένους λόγους, δεν είχαν ενταχθεί στην αρχική εκκαθάριση.

Βασικοί δικαιούχοι της συμπληρωματικής πληρωμής είναι οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε αρχικά επειδή το νεογέννητο δεν μπορούσε να εμφανιστεί στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους ή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και τι για το 2026

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Παράλληλα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει σωστά τον ΑΜΚΑ του παιδιού και να διαθέτουν ενεργό και ορθά δηλωμένο IBAN στην ΑΑΔΕ, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η πίστωση των χρημάτων.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Οι γονείς τους καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να γίνει η απαραίτητη διασταύρωση των στοιχείων με τον ΑΜΚΑ και να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης. Η διαδικασία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του ενός γονέα.

Τι ενέργειες χρειάζονται και τι ποσό να αναμένουν οι γονείς

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι δεν απαιτείται νέα αίτηση για την καταβολή του ποσού, καθώς η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, όσοι δεν έχουν δηλώσει σωστό τραπεζικό λογαριασμό ή υπάρχουν λάθη στα στοιχεία των παιδιών, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις, διαφορετικά ενδέχεται να καθυστερήσει η πληρωμή.

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Έτσι, οικογένειες με δύο παιδιά λαμβάνουν 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ και με τέσσερα παιδιά 600 ευρώ. Σε περιπτώσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων, το ποσό για τα κοινά εξαρτώμενα τέκνα επιμερίζεται ισόποσα στους δύο γονείς.

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