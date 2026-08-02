ΚΥΡ.02 Αυγ 2026 19:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στα ανοικτά του θύλακα της Θέουτα

φφγ
clock 19:15 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συνεχίζονται σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Θέουτα, με τις αρχές να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να πνίγηκαν κατά τη μαζική εισροή δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE μετέδωσε σήμερα ότι η πολιτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες στα ανοικτά των ακτών. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα 67 πτώματα. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κολυμπώντας από το Μαρόκο.

Αστυνομικός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα». Οι τοπικές αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Περίπου 50.000 μετανάστες είχαν εισέλθει στη Θέουτα από το Μαρόκο έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, φθάνοντας στον ισπανικό θύλακα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν έκτοτε επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Ωστόσο, αρκετοί ηγέτες της ΕΕ άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Μαδρίτης για το πώς χειρίστηκε την κρίση.

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα στις ακτές της Θέουτα, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα από την περιοχή, ενώ δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι δεν παρατηρούνται επί του παρόντος προσπάθειες εισόδου στον θύλακα διά θαλάσσης. Το μόνο που μπορούσε να διακρίνει κανείς ήταν κάποιοι εργαζόμενοι που, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τοποθετούσαν σημαδούρες προκειμένου να στήσουν ένα πλωτό φράγμα.

Διαβάστε επίσης:

«Καρφιά» Σάντσεθ σε χώρες της ΕΕ για έλλειψη αλληλεγγύης και πολιτικά παιχνίδια

Βυθίστηκε ρωσικό πλοίο της Rosatom στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ερευνες Αφρική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis