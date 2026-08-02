Φωτιά στη Βοιωτία: Έπεσαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell 214 μετά από σύγκρουση μεταξύ τους(βίντεο)

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς έγινε γνωστό ότι συγκρούστηκαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell 214.

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Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες το ένα πλήρωμα είναι εν ζωή και επικοινώνησε, ενώ για το δεύτερο δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες.

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Και στα δύο ελικόπτερα, οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες. Ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε ένα.Οι τραυματίες μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως εκτός από τους δυο τραυματίες, υπάρχουν και δυο νεκροί. Από πηγές της εταιρείας που μισθώθηκαν τα δύο ελικόπτερα, αναφέρθηκε πως σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πίσω από την σύγκρουση υπάρχει ανθρώπινο λάθος και δεν υπάρχουν αναφορές για τεχνική βλάβη. Αεροπορίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, όπου δύο μισθωμένα τύπου BELL ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην αεροπυρόσβεση. Από τη σύγκρουση δύο διασώθηκαν ενώ δύο άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.







Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των επιβαινόντων. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.





Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου BELL, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικο-Βοιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά τέσσερις (4) άνδρες, εκ των οποίων δύο (2) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι. Δύο (2) από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο (2) ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψαθάς για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.»

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