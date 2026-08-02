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GOSSIP - LIFESTYLE

Η αρχαία ελληνική λύρα που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην «Οδύσσεια» του Χόλιγουντ

demon
clock 15:00 | 02/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το νέο κινηματογραφικό ταξίδι του Οδυσσέα  έχει ήδη καταγράψει δύο σημαντικές επιτυχίες: μία εμπορική και μία βαθιά συμβολική για την Ελλάδα. Μέσα από το ομηρικό έπος, η χώρα μας ταξιδεύει αυτές τις ημέρες στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, όχι μόνο μέσα από τις εικόνες της μεγάλης παραγωγής, αλλά και μέσα από έναν ήχο με ρίζες χιλιάδων ετών.

Πίσω από τη μουσική ατμόσφαιρα της ταινίας βρίσκεται μια αρχαία ελληνική επτάχορδος χέλυς λύρα — το όργανο που, σύμφωνα με τον μύθο, δημιούργησε ο Ερμής από καύκαλο χελώνας και χάρισε στον Απόλλωνα. Στα χέρια της μουσικολόγου και μουσικού Ρόζας Φραγκοράπτη από τη Θεσσαλονίκη, το αρχαιοελληνικό όργανο απέκτησε ξανά φωνή, συμμετέχοντας στο soundtrack της Οδύσσειας.

Η συνεργασία με τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Λούντβιχ Γκόρανσον και την ομάδα της ταινίας ξεκίνησε με έναν τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό: μέσα από ένα μυστικό project με κωδική ονομασία.

«Δεν γνώριζα εξαρχής περί τίνος επρόκειτο. Το πρότζεκτ είχε κωδικό όνομα και η αρχική επικοινωνία αφορούσε απλώς τη διαθεσιμότητά μου για κάποιες ηχογραφήσεις μέσα στον χειμώνα», περιγράφει η Ρόζα Φραγκοράπτη

Η αποκάλυψη ήρθε όταν έφτασε στα θρυλικά Real World Studios, κοντά στο Μπαθ της Αγγλίας. Εκεί πληροφορήθηκε πως το έργο στο οποίο θα συμμετείχε ήταν η νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια». «Ήταν μια τεράστια και εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη», σημειώνει.

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