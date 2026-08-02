Πόλεμος ΗΠΑ-ΙΡΑΝ: Ο Τραμπ ακύρωσε την επίθεση, ζητά «ταχεία» συμφωνία για το Ορμούζ

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν «με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία».

Ισχυρίζεται ότι το Ιράν και άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή του ζήτησαν να αναβάλει τυχόν επιθέσεις και ότι «έχουν συμφωνηθεί τα όρια μιας συμφωνίας», συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την προειδοποίηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ότι οποιαδήποτε «επιθετικότητα» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με μια «αποφασιστική και αναλογική απάντηση».

(Στη φωτογραφία, ένας Ιρανός της ασφάλειας περπατάει δίπλα στους ιρανικούς πυραύλους «Zolfaghar» που εκτίθενται στην πλατεία Azadi στην Τεχεράνη)

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