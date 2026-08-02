Μπλε ταυτότητες: Τέλος εποχής για ταξίδια στο εξωτερικό

Δεν θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα για ταξίδια στο εξωτερικό οι παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η αλλαγή που αφορά την κατάργησή τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων. Η εξέλιξη αυτή αφορά και τις μετακινήσεις προς τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, με τους πολίτες που δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα να χρειάζεται πλέον να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο προκειμένου να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας.

Η αλλαγή έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στα αστυνομικά τμήματα του Ηρακλείου, όπου τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί πολίτες προσέρχονται από τα ξημερώματα προκειμένου να διευθετήσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Πολλοί επιλέγουν να εκδώσουν νέο διαβατήριο ή να ανανεώσουν το ήδη υπάρχον, χρησιμοποιώντας ακόμη την παλιά τους ταυτότητα, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν χωρίς προβλήματα στο εξωτερικό.

Η επιλογή αυτή φαίνεται να αποτελεί για αρκετούς μια προσωρινή λύση, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που, λόγω προγραμματισμένων ταξιδιών μέσα στην τουριστική περίοδο, δεν προλαβαίνουν ή δεν επιθυμούν στην παρούσα φάση να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν την αυξημένη προσέλευση πολιτών, με τις ουρές και την αναμονή να είναι ιδιαίτερα αισθητές, καθώς πολλοί σπεύδουν την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τα ταξίδια τους.

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