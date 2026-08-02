Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Ελεύθερος ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ

Με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα αφέθηκε ελεύθερος ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, διά παραλείψεως, για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται κάθε ευθύνη για την υπόθεση.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο συνήγορός του, Ανδρέας Αργυρόπουλος, χαρακτήρισε την απολογία ιδιαίτερα απαιτητική, υποστηρίζοντας ότι το μέγεθος της καταστροφής και ο τραγικός απολογισμός με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες δημιούργησαν έντονη πίεση, η οποία -όπως ανέφερε- επηρέασε τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά το στάδιο της προανάκρισης.

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