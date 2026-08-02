Οι 7 βασικοί κανόνες του καλοκαιρινού οne night stand

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι πιθανότητες για one night stands αυξάνονται, καθώς έχει παρατηρηθεί μέσα από έρευνες πως οι άνθρωποι αισθάνονται πιο απελευθερωμένοι και οδηγούνται συχνότερα σε τέτοιες εμπειρίες. Ένα ζήτημα που θεωρείται ακόμα ταμπού και δεν κουβεντιάζεται εύκολα από όλους.

Πολλοί άντρες αλλά, κυρίως, γυναίκες, αισθάνονται αμηχανία σχετικά με το “σεξ της μιας βραδιάς” και στην προσπάθειά τους να το διαχειριστούν υποκύπτουν σε διάφορα λάθη που, τις περισσότερες φορές, φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα. Χρειάζεται ψυχραιμία και κάποιοα στοιχειώδη tips.

Όπως όλες οι συμπεριφορές ή οι διαδικασίες επικοινωνίας στη ζωή μας έχουν τους δικούς τους κώδικες, έτσι και τα one night stands ακολουθούν κάποιους άγραφους κανόνες.

1. Το γενικό πλαίσιο



Το one night stand αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύο ενηλίκων, οι οποίοι αποφασίζουν να περάσουν όμορφα το βράδυ τους. Δεν χρειάζεται ούτε να ντρέπεσαι για αυτό, ούτε να αισθάνεσαι άσχημα. Δοκίμασέ το, αλλά πάντοτε με σοβαρότητα και σεβασμό προς τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, έστω κι αν δεν τον ξέρεις.

2. Η γνωριμία



Θεωρείται αυτονόητο το γεγονός ότι το one night stand θα πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο αγνώστων. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρεις κάποια βασικά στοιχεία για τον/ην παρτενέρ και να γνωρίζεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις.

3. Η προστασία



Ούτως ή άλλως η προστασία είναι απαραίτητη για κάθε φορά που κάνεις σεξ, με οποιοδήποτε άτομο κι αν συνευρεθείς. Όταν πρόκειται για ένα άγνωστο πρόσωπο, όμως, υπάρχει ένας, δύο, δέκα λόγοι παραπάνω.

4. Τα πικάντικα στοιχεία



Το one night stand αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς, ερωτικό παιχνίδι και φαντασιώσεις. Αρκεί, να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο παρτενέρ, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση και των δύο για οποιαδήποτε πράξη.

5. Η ειλικρίνεια



Ούτε ψέματα χρειάζονται, ούτε κόλπα για να εξαπατήσεις τον/ην παρτενέρ, ούτε κάνα φοβερό σχέδιο. Οι άνθρωποι που θα εμπλακούν σε αυτό γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και σίγουρα προτιμούν να είσαι ειλικρινής και “καθαρός” με τις προθέσεις σου.

6. Ο αποχαιρετισμός



Σε συνέχεια του παραπάνω, οι δικαιολογίες του στυλ “Έχω κάτι πολύ σημαντικό αύριο το πρωί” δεν χρειάζονται. Αν έχετε συνεννοηθεί σωστά, τότε όλα είναι ξεκάθαρα.

7. Η συνέχεια



Κανείς δεν λέει πως είναι κακό να επαναληφθεί, αν περάσατε κι οι δύο καλά, ούτε είναι κατακριτέο το να εξελιχθεί όλο αυτό σε μια σχέση. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αρκεί να είσαι ανοιχτός και σε αυτό το ενδεχόμενο, μακριά από παρωπίδες.

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