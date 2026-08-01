Ελβετία: Συναγερμός για μυστηριώδη ασθένεια που πλήττει τις αγελάδες

Οι ελβετικές αρχές διερευνούν την εμφάνιση μιας άγνωστης μέχρι στιγμής ασθένειας που πλήττει γαλακτοπαραγωγές αγελάδες σε κτηνοτροφικές μονάδες της χώρας, καθώς αυξάνονται οι αναφορές για ζώα με πυρετό, διάρροια και σημαντική μείωση της παραγωγής γάλακτος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (OSAV), η αιτία της νόσου παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναζητούν την αιτία της νόσου



Η OSAV ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση της αυξανόμενης συχνότητας των περιστατικών σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες.







Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι τα ζώα εμφανίζουν κυρίως πυρετό, διάρροια και μειωμένη παραγωγή γάλακτος, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί ο παράγοντας που προκαλεί τα συμπτώματα.

Οι ειδικοί εξετάζουν εάν πρόκειται για μεταβολική διαταραχή ή για μολυσματική ασθένεια, χωρίς όμως να έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποιο παθογόνο.

Παράλληλα, οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά διάρροιας και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο καύσωνας μπορεί να αυξάνει την ευαλωτότητα των ζώων



Η Ελβετία, όπως και αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, έχει βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα και σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων.

Η OSAV επισημαίνει ότι, παρότι η ζέστη δεν φαίνεται να αποτελεί την αιτία της ασθένειας, οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν ιδιαίτερα τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και ενδέχεται να τις καθιστούν πιο ευάλωτες σε ασθένειες.

Για τον λόγο αυτό, υπενθυμίζει στους κτηνοτρόφους ότι τα ζώα πρέπει να διαθέτουν επαρκές νερό, σκιά και προστασία από τη θερμική καταπόνηση.







Έκκληση για άμεση ενημέρωση των κτηνιάτρων



Οι ελβετικές αρχές προειδοποιούν ότι συμπτώματα όπως ο πυρετός, η διάρροια και η απότομη μείωση της γαλακτοπαραγωγής θα μπορούσαν επίσης να συνδέονται με κάποια ιδιαίτερα μεταδοτική ζωονόσο.

Για τον λόγο αυτό καλούν τους κτηνοτρόφους να ενημερώνουν άμεσα τους κτηνιάτρους σε κάθε ύποπτο περιστατικό, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εξετάσεις και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης σοβαρής ζωονόσου.

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