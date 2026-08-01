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Ξέσπασε ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη για το νέο «Καλημέρα Ελλάδα»

παπαδακης
clock 20:00 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, το "Καλήμερα Ελλάδα" θα το παρουσιάζουν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης. Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη, Φοίβος, εξέφρασε δημόσια την αποψή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσιεύοντας χαρακτηριστικά σχόλια χρηστών που ασκούσαν κριτική στην επιλογή του ΑΝΤ1.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε η εκπομπή που συνδέθηκε επί δεκαετίες με τον πατέρα του.

«Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

παπαδακης

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