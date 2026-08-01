Συμφωνία ΕΕ – Σεϋχελλών: Πράσινο φως για την επιστροφή των ευρωπαϊκών σκαφών στον Ινδικό Ωκεανό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Σεϋχέλλες υπέγραψαν τη νέα αλιευτική συμφωνία τετραετούς διάρκειας, η οποία επιτρέπει στα ευρωπαϊκά σκάφη να αλιεύουν έως 55.000 τόνους τόνου και άλλων ειδών στα ύδατα του νησιωτικού αρχιπελάγους στον Ινδικό Ωκεανό. Με τη νέα αυτή ρύθμιση, η οποία εκκρεμεί προς επικύρωση από τα δύο μέρη (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), 30 στράτες (κυψελωτά σκάφη) και 8 παραγάδια αποκτούν ξανά άδεια δραστηριοποίησης, αποκαθιστώντας τις αλιευτικές επιχειρήσεις που είχαν ανασταλεί από τις 23 Φεβρουαρίου με τη λήξη του προηγούμενου πρωτοκόλλου.

Η παρουσία του ευρωπαϊκού στόλου είναι κυρίως ισπανική καθώς συμμετέχουν σκάφη από τη Χώρα των Βάσκων, τη Γαλικία και την Καντάμπρια και διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην οικονομία των Σεϋχελλών. Σύμφωνα με στοιχεία, το 2024 οι εκφορτώσεις αλιευμάτων και ο εφοδιασμός των σκαφών κάλυπταν το 70% των συνολικών εισαγωγών της νησιωτικής χώρας (κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ).

Η συμφωνία προβλέπει συνολική οικονομική συνεισφορά της ΕΕ ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για τη στήριξη της βιώσιμης αλιείας στις Σεϋχέλλες. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες θα καταβάλλουν τέλος άδειας και αλίευσης 90 ευρώ ανά τόνο, καθώς και ειδικό περιβαλλοντικό τέλος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Όπως υπογράμμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο τόνος αποτελεί το πλέον δημοφιλές αλιευτικό προϊόν στην ΕΕ (καλύπτοντας το 11% των συνολικών εισαγωγών ψαριών το 2024), καθιστώντας τη συμφωνία αυτή στρατηγικής σημασίας για την τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς και τον περιορισμό της εξάρτησης από τρίτες χώρες

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