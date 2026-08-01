Ευρωμπάσκετ Εφήβων: Η Ελλάδα συνέτριψε το Ισραήλ και... πλησιάζει στο Παγκόσμιο

Μία νίκη μακριά από την εξασφάλιση της παρουσίας της στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19 του 2027 βρίσκεται πλέον η Εθνική ομάδα μπάσκετ των Εφήβων, η οποία έβγαλε «αντίδραση» μετά την ήττα στον προημιτελικό απ’ την Ισπανία και πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στο Ισραήλ, φτάνοντας στο εμφατικό 84-64.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο μετά το πρώτο «παγωμένο» δεκάλεπτο και πήρε με τον καλύτερο τρόπο την... άτυπη ρεβάνς για την ήττα της πρεμιέρας από τους Ισραηλινούς.

Και πήρε μία σημαντική νίκη που τη διατηρεί «μέσα» στον στόχο της κατάκτησης της 5ης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19 του 2027. Για τις θέσεις 5-6 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Τουρκία, την Κυριακή (2/8, 16:30) στο Τρεντίνο της Ιταλίας.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 33-34, 48-58, 64-84

ΕΛΛΑΔΑ (Σκροπολίθας): Ζούπας 14 (1/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βανετίδης, Χαϊδεμένος 16 (8/12 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Θωμάκος 2, Χατζηλάμπρου 8 (10 ριμπάουντ), Σκληρός 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπουζούλας 9 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χαρτωνάς 5, Γκίκας 10 (4/6 δίποντα), Ασημένιος, Πούλος 12 (4/6 δίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ).

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