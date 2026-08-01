Πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια 5.000 δολάρια – Η συγκινητική κίνηση εργαζομένων στην καθαριότητα (βίντεο)

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν μια γυναίκα πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια έναν φάκελο που περιείχε 5.000 δολάρια. Τα χρήματα προορίζονταν για την καταβολή της δόσης του στεγαστικού της δανείου.

Όταν κατάλαβε το λάθος της, απευθύνθηκε στους εργαζομένους της υπηρεσίας καθαριότητας ζητώντας βοήθεια. Εκείνοι έκαναν το απίστευτο και ξεκίνησαν έρευνα μέσα σε τεράστιους όγκους απορριμμάτων, προκειμένου να εντοπίσουν τον χαμένο φάκελο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στο «X» και αναδημοσιεύθηκε από τον λογαριασμό @Rainmaker1973. Στα πλάνα διακρίνονται τρεις εργαζόμενοι της καθαριότητας να αναζητούν τον φάκελο ανάμεσα σε σακούλες σκουπιδιών.

When a Long Island woman accidentally threw away an envelope with $5000 cash intended for her mortgage, sanitation workers sifted through tons of trash until they found it.







They refused to accept a reward. pic.twitter.com/I4iq9ZvECw — Massimo (@Rainmaker1973) July 27, 2026

«Αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν αυτή τη γυναίκα», ακούγεται να λέει ο άνθρωπος που καταγράφει το βίντεο. Ένας από τους εργαζομένους απαντά χαμογελώντας: «Ναι, η κυρία πέταξε κατά λάθος τα χρήματα του στεγαστικού της εκεί μέσα. Περίπου 5.000 δολάρια». Λίγο αργότερα αποκαλύπτει ότι, παρά τον τεράστιο όγκο απορριμμάτων που χρειάστηκε να ερευνήσουν, κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον φάκελο.

Στη συνέχεια του βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να μετρά τα χρήματα πάνω στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βίντεο, οι εργαζόμενοι όχι μόνο επέστρεψαν στη γυναίκα ολόκληρο το ποσό των 5.000 δολαρίων, αλλά αρνήθηκαν και οποιαδήποτε αμοιβή για την πράξη τους.

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