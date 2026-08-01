Ρέθυμνο: «Στοίχημα» η τελική κατάσβεση - Με ισχυρούς ανέμους και μικρές εστίες η μάχη της Πυροσβεστικής

Με βελτιωμένη εικόνα, αλλά με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, εξελίσσεται η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, όπου συνεχίζεται η μάχη για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της ημέρας επιχειρούσαν και πυροσβεστικά ελικόπτερα, αξιοποιώντας τη μικρή εξασθένηση των ανέμων, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των διάσπαρτων ενεργών εστιών.

Όπως επισημαίνεται από το Συντονιστικό, αυτή την ώρα παραμένουν μικρές ενεργές εστίες, με τις επίγειες δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί στην περιοχή.

Αυτή την ώρα, εξαιτίας της εκ νέου ενίσχυσης των ανέμων, τα εναέρια μέσα δεν πραγματοποιούν επιχειρήσεις, ενώ το βάρος της κατάσβεσης έχει περάσει και πάλι στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους στα σημεία όπου εξακολουθούν να καταγράφονται μικρές αναζωπυρώσεις.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της συνολικής εικόνας, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί πλήρως υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

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