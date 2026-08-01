Παπουτσάκη: "Μου είχαν κάνει πρόταση δύο κόμματα να είμαι υποψήφια στις εκλογές"

Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξή της στο «Secret» των «Παραπολιτικών» αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει δεχτεί για να ασχοληθεί με την πολιτική.

Έχετε ποτέ βρεθεί στην πραγματική σας ζωή στη θέση του ρόλου σας; Έχετε κάνει ποτέ «ερωτική απεργία» για καλό σκοπό;

«Όχι, δεν το έχω κάνει. Προτιμώ με άλλους τρόπους να υπερασπίζομαι την ειρήνη στις σχέσεις μου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να προσεγγίσεις την ειρήνη. Αν είσαι δίκαιος, επικοινωνιακός, αυστηρός με τα όριά σου και συνεπής στις θέσεις σου, με σεβασμό και αγάπη, αυτά έχουν σημασία».

Μιας και πλησιάζουν οι εκλογές στη χώρα, σας έχει κάνει πρόταση κάποιο κόμμα να θέσετε υποψηφιότητα;

«Στο παρελθόν… Και όχι μόνο ένα κόμμα, αλλά δύο, σε διαφορετικές περιόδους. Αλλά όχι, προτιμώ αυτό που μπορώ να συνεισφέρω στην κοινωνία να είναι μέσα από τη δουλειά μου και από τη στάση μου ως πολίτη. Προσπαθώ να συμβάλλω παίρνοντας πολιτική θέση για όσα συμβαίνουν, ακόμα και αν έχει οποιοδήποτε προσωπικό ή επαγγελματικό κόστος».

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