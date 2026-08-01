ΣΑΒ.01 Αυγ 2026 13:32
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση της συζύγου του για τη νέα σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του

αν
clock 13:00 | 01/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς "μετακόμισε" στους Μαϊάμι Χιτ, ξεκινώντας μια νέα πρόκληση στο NBΑ και η σύζυγός του, Μαράια , βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαράια μοιράστηκε υλικό από την πρώτη ημέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εγκαταστάσεις των Μαϊάμι Χιτ.

"Hey Miami", έγραψε χαρακτηριστικά και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

A post shared by Mariah Antetokounmpo (@sincerelyymariah)

Διαβάστε επίσης

Βανδή - Θεοδωρίδου: Η φωτογράφιση για την αφίσα της συνεργασίας τους

Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας της με τον καρκίνο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Nba
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis