Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση της συζύγου του για τη νέα σελίδα που άνοιξε στην καριέρα του

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς "μετακόμισε" στους Μαϊάμι Χιτ, ξεκινώντας μια νέα πρόκληση στο NBΑ και η σύζυγός του, Μαράια , βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαράια μοιράστηκε υλικό από την πρώτη ημέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εγκαταστάσεις των Μαϊάμι Χιτ.

"Hey Miami", έγραψε χαρακτηριστικά και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

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