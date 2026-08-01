Αφροδίτη Λατινοπούλου για τη "μαύρη Ωραία Ελένη": Ντροπή η κρατική χρηματοδότηση της ταινίας

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Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της εμφάνισης, η ευρωβουλευτής εξαπέλυσε σφοδρά πυρά τόσο κατά του σκηνοθέτη όσο και κατά της ελληνικής κυβέρνησης.

Τα βασικά σημεία της διαμαρτυρίας της

Χαρακτήρισε «ντροπή και τραγικό» το γεγονός ότι η Ελλάδα χρηματοδότησε την παραγωγή με 6,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα αποτέλεσμα που, σύμφωνα με την ίδια, αλλοιώνει την πολιτιστική κληρονομιά.

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Πυρά κατά του Πρωθυπουργού

Κατέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κρίστοφερ Νόλαν για να τον ευχαριστήσει.

Μποϊκοτάζ της ταινίας

Η ίδια δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν έχει δει και δεν πρόκειται να δει την ταινία. Υποστήριξε ότι ακόμη και ο Ίλον Μασκ υπερασπίστηκε με μεγαλύτερο σθένος την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά καταδικάζοντας τις αλλαγές του Νόλαν, σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ρητορικής της κατά της λεγόμενης «woke ατζέντας» και των καλλιτεχνικών ερμηνειών πάνω σε κλασικά έργα της αρχαιότητας.

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