Τραμπ: Σχέδιο για μαζικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές -«Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά το Ιράν»

Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ιράν, την ώρα που δημοσιεύματα αναφέρουν πως ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν το ενδεχόμενο πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Την ίδια στιγμή, νέο επεισόδιο καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή.

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο χείλος μιας νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να πλήξει «πολύ δυνατά» το Ιράν, ενώ δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξετάζεται νέο κύμα μαζικών βομβαρδισμών με στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι πληροφορίες από το CBS News, τη Wall Street Journal και το Axios συγκλίνουν στο ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αυξήσουν δραστικά την πίεση προς την Τεχεράνη, προκειμένου να αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Τραμπ: "Δεν θα αντέξουν άλλο"

Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο προεδρικό καταφύγιο του Καμπ Ντέιβιντ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να συνεχίσει την πίεση προς το Ιράν.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πουν "δεν μπορούμε άλλο"», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις τόσο αποδυναμώνεται η ιρανική πλευρά. Παρά τις δημόσιες απειλές, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη δώσει την οριστική εντολή για την έναρξη των νέων επιχειρήσεων.





Στο στόχαστρο πετρέλαιο, ηλεκτρικό δίκτυο και διυλιστήρια

Το σχέδιο που εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ θεωρείται από τα πιο επιθετικά από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με το CBS News, οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν:

μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου,

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς,

κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις,

το ηλεκτρικό δίκτυο της Τεχεράνης, με ένα από τα σενάρια να προβλέπει ακόμη και εκτεταμένο μπλακ άουτ στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σκέψη οι επιχειρήσεις να ολοκληρωθούν πριν ανοίξουν οι διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας. Εφόσον εγκριθεί, η επιχείρηση θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του Ισραήλ σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας τον Ιούλιο.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η νέα κρίση έρχεται μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, αλλά και τις επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Παράλληλα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανοσαουδαραβικές επιδρομές στο Ιράκ είχαν στόχο φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Axios, εμφανίζονται αιφνιδιασμένοι από την ένταση της ιρανικής αντίδρασης, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση.

Πώς απαντά η Τεχεράνη

Η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι μια επίθεση σε ενεργειακές υποδομές θα αποτελέσει «πράξη παραφροσύνης». Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας, μιλώντας στο πρακτορείο Tasnim, δήλωσε ότι το Ιράν έχει ήδη προετοιμάσει σχέδιο μαζικών αντιποίνων, το οποίο περιλαμβάνει επιθέσεις σε κρίσιμες ισραηλινές υποδομές αλλά και σε αμερικανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του CBS News αναφέρουν ότι στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου υπάρχουν ισχυρές επιφυλάξεις από συμβούλους του προέδρου, οι οποίοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά από νέο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 11 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, στην είσοδο του στρατηγικής σημασίας περάσματος.

Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και έμεινε ακυβέρνητο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή περιβαλλοντική ρύπανση. Το νέο επεισόδιο ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν.

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